Impactan inflación en materiales precios de vivienda

El alza en los precios de los materiales para la construcción, aunado al repunte en las tasas de interés en México, han impulsado el precio de las viviendas en Nuevo León, que subieron en el primer trimestre 11.7 por ciento, señaló Jorge Paredes, presidente de Realty World México

“Ha sido importante el impacto en los precios de la vivienda el incremento en los costos de la construcción, hay datos duros que reflejan que realmente lo que está sucediendo en el precio del sector de la vivienda es producto del incremento de materiales como el cemento y concreto, en lo particular”, indicó.

Detalló que el índice de precios de materiales de la construcción llegó a estar muy fuerte a finales del 2021 y principios del 2022 y que actualmente sólo subieron en lo que va del año 2.3 por ciento.

“Es una subida leve, no tan fuerte como el año pasado, pero esto es el índice general, pues lo que son materiales de cemento y concreto subieron 11.11 por ciento en el segundo trimestre el 2023, lo que impacta los costos de construcción de vivienda, y por ende en su precio final”, agregó.

“En el primer trimestre de este año cerramos en México con una inflación del 6.8 por ciento, pero el de la Sociedad Hipotecaria, que es el de la vivienda, subió 11.7 por ciento en el mismo periodo, prácticamente duplicó a la inflación”, destacó,

Sin embargo, dijo que la inflación se está controlando para lo que resta del año y espera que los índices más altos ya se hayan registrado y tiendan a la baja en el segundo semestre.

“El desempeño del sector vivienda ha sido mixto, dependiendo de qué segmento estemos viendo, por ejemplo si nos vamos a la vivienda popular y tradicional media pues han tenido un desempeño positivo, pero la que está más afectada en nuestra entidad es la vivienda residencial plus, el estrato más alto, viviendas de 10 a 15 millones de pesos, son las que se batalla para colocarlas.

“En cuanto a la demanda de vivienda esperamos que continúe sólida para el segundo semestre de este 2023 y la razón principal es la llegada de inversiones por el nearshoring, que genera empleo y más gente puede adquirir una vivienda”.

Comentó que ante la fuerte demanda de vivienda popular y tradicional, los desarrolladores no se dan abasto para cubrir ésta, por lo que la compra de vivienda usada está teniendo un desempeño positivo.

“Consideramos que la vivienda va a seguir creciendo en el Estado y estamos en una situación de privilegio con el resto del país en virtud de la llegada de inversión extranjera directa y esto ha estado favoreciendo que aumenta la demanda de vivienda, tanto nueva como usada”, señaló.

“Tenemos un déficit brutal en temas de vivienda y ese puede ser un factor negativo hacia nuestra región y no porque los desarrollos no lo quieren hacer, simplemente que no está habiendo autorizaciones en temas de materia y nuevos desarrollos”, dijo Sergio Resendez, director de Colliers Monterrey

Destacó que reportes de la Canadevi indican que la vivienda económica, que es la que necesitan los trabajadores de la industria, es la que tuvo la repercusión más fuerte en la escasez porque no hay forma de hacer una casa económica con los precios tan altos de tierra, de infraestructura y de precios de los materiales.