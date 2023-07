Miguel Moreno Tripp: Productividad 3

La hija de una persona conocida terminó la prepa y ya no quiere hacer nada. Le es suficiente estar pegada al celular, comer algo, dormir y repetir el ciclo. Recibe algunos de los apoyos gubernamentales, luego entonces ¿para que hacer otra cosa?

Pudiera ser un caso anecdótico. Déjeme replantearlo, ojalá sea un caso aislado pero, ¿y si es representativo de lo que será el futuro del país? Sin alarmismos, ¿nos damos cuenta de que nuestros descendientes -esperemos que sí vayan a trabajar- van a tener que, ya sea trabajar más o recibir menos beneficio por peso de impuesto pagado? El “paga tus impuestos porque se tienen que pagar” o, parafraseando al clásico: pagas y te callas, por simple lógica, no dura eternamente.

De acuerdo con el CFA, “… los hogares ofrecen sus servicios laborales cuando el pago que esperan recibir excede el valor del tiempo libre al que deben renunciar. En contraste, las empresas contratan trabajadores cuando juzgan que el valor de la productividad de los trabajadores es mayor que el costo de emplearlos.

En términos generales, la productividad se define como la producción promedio por unidad de insumo … ha sido una práctica común utilizar el recurso laboral como base para medir la productividad … la productividad se establece típicamente como producción por hora de trabajo.

… la empresa se esfuerza por maximizar la productividad, es decir, producir la mayor cantidad de producción por unidad de insumo … Una empresa rezagada respecto de sus competidores en cuanto a productividad se encuentra en desventaja competitiva y … es más probable que enfrente disminuciones en sus ingresos futuros.

Los beneficios de productividad pueden distribuirse total o parcialmente … como a los consumidores en forma de precios más bajos y a los empleados en forma de una mejor compensación. La transferencia de algunas o todas las recompensas de productividad a terceros interesados crea sinergias que a la larga benefician a los mismos accionistas.

En algunos casos, la productividad no sólo es un importante promotor del incremento de valor de la empresa a largo plazo, sino que también es factor clave para su supervivencia.” ´Magínese: no hay productividad, eventualmente cierra la empresa.

Por el contrario, sería un circulo virtuoso: más productividad, más recursos para repartir (si no es equitativo, ¡a buscar otras oportunidades en el mercado laboral! mejor aún, ¡a crear fuentes de trabajo!), más disponibilidad de recursos, mayor consumo, mayor necesidad de empleo por las empresa, necesariamente mejor remunerado, pagarán más impuestos para apoyo social y … you get the idea como dicen los americanos. No hay productividad, entonces ¿de donde saldran los recursos para apoyar a los más necesitados en el futuro?

Con tal de atacar a Xóchitl Gálvez, usaron dichos de Fox citándola: “a trabajar, flojonazos” (usó otra expresión). Plantear como algo negativo al trabajo es un mensaje equivocado. Claro que hay que apoyar a las personas más necesitadas pero buscando su propio desarrollo. El éxito de los programas sociales es que ya no sean necesarios. Tendrían la mentalidad de la persona que vende naranjas y a alguien que le compra todo, no le vende, porque ¿luego que vende? Más bien mantienen -e incrementan- la pobreza para que no se les acaba el negocito.

Ps. 1 Que patéticos son los minions del régimen totalitario urdiendo planes para encarcelar a Xóchitl Gálvez por ser opositora. Tal cual como en Venezuela.

Ps. 2 Orange is the new black: lo naranja es lo nuevo negro … de la política. O lo que es lo mismo, quítate tu para robar yo. Con razón quieren un fiscal a modo.