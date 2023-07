Nilce Coronel: Mafalda, la sostenibilidad y las Pymes

Hace casi 60 años, una niña contestataria e irreverente hacía críticas al mundo en el que vivimos, Mafalda soñaba con eliminar el hambre, la guerra, la pobreza y el odio entre los gobiernos. Han pasado años y sus tiras siguen vigentes, probablemente si existiera, hoy en día estaría cumpliendo su sueño de trabajar en la ONU y seguramente estaría involucrada en los temas de sostenibilidad.

Si analizamos personajes del pasado, muchos ya habían manifestado su preocupación por temas como el clima, la igualdad, el hambre, pero tal vez no se veían esfuerzos concretos o agendas en conjunto con una urgencia por combatir estos y otros temas de importancia.

En septiembre de 2015 se llevó a cabo la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en el cual surgieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fueron plasmados en el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. No es la primera vez que se abordan estos temas, en 1992 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo dio a conocer la Agenda 2021, y posteriormente, en la Cumbre del Milenio en Nueva York en el 2000 se emitieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, todo esto ayudó como base para el documento lanzado en el 2015 y que ayudaron a integrar los 17 ODS que se muestran a continuación:

Todo suena demasiado importante y urgente, pero ¿y al entorno financiero, qué? ¿a las PYMES qué?

Empecemos por definir SOSTENIBILIDAD, la Comisión de las Naciones Unidas en el Informe Brundtland lo definió como “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias.”

En el marco de la agenda de desarrollo sostenible, la Fundación IFRS creó el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) quien en junio de 2023 emitió las dos primeras normas; la “NIIF S1- Requerimientos Generales para la Información a Revelar sobre Sostenibilidad Relacionada con la Información Financiera” y “NIIF S2 Información a Revelar relacionada con el Clima” , marcando con esto, el inicio de una era de revelaciones relacionadas a ayudar al inversionista del mercado de capitales a tomar decisiones informadas sobre el valor de mercado de la entidad y los riesgos que le afectan.

Actualmente la emisión de los estados financieros muestra datos históricos, con estas nuevas normas las empresas tienen el reto de incorporar información no financiera a sus revelaciones en el que se planteen las acciones que realiza para asegurar la continuidad del negocio tomando en cuenta no solamente temas financieros, sino el entorno social, el clima y su gobierno corporativo. Estas normas son obligatorias a partir del 1 de enero del 2024 para entidades que cotizan en la bolsa de valores.

Si trasladamos esto a un entorno local, sonaría aislado si tomamos en cuenta que de acuerdo al INEGI el 99.8% de las empresas en México son consideradas PYMES y que por lo tanto no se verían obligadas a revelar dicha información y por lo tanto estas normas no les afectan.

El pasado mayo del 2022 el Consejo Directivo y Consejo Emisor del CINIF concluyó que los reportes financieros deben evolucionar incorporando información holística y prospectiva que ayude a asegurar la capacidad de permanencia del negocio a largo plazo y constituyó el Comité Técnico Consultivo en Sostenibilidad, por lo que seguramente en el futuro cercano veremos cambios en la normatividad que ayuden a asegurar revelaciones en dicha materia.

No debemos olvidar que nadie se encuentra aislado, si bien las normas actuales aún no afectan los reportes financieros de las PYMES, sin lugar a duda estas forman parte de la cadena de valor de otros entes que empezarán a requerir informes que aseguren que están trabajando con proveedores que adoptan políticas anticorrupción, que cuentan con códigos de ética, que participa de un mercado justo, sin explotación laboral, con oportunidades laborales con igualdad de género, que no daña el medio ambiente y esta lista podría seguir.

El programa de investigación VisualGPS de iStock mostró que el 92% de los mexicanos elige comprar marcas que demuestren prácticas empresariales que sean sostenibles con el medio ambiente. Dado que las nuevas generaciones tienen un fuerte compromiso con temas de justicia social y son quienes están impulsando fuertemente la demanda de prácticas sostenibles aunado a un consumidor con mayor acceso a la información, ser una PYME comprometida con la sostenibilidad será una ventaja al momento de hacer negocios. Adoptar estas prácticas reforzará la lealtad del consumidor.

El compromiso con la sostenibilidad debe permearse a toda la organización formando parte del modelo de negocio, y asegurar el negocio en marcha, estas prácticas ayudarán a tener una empresa con mayor valor para sus accionistas, con acceso a mejores fuentes de financiamiento y más atractiva para todas las partes interesadas mientras contribuye al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

