Cambiará ‘peso fuerte’ tendencia para cotizar venta de inmuebles en dólares

Si el valor del peso frente al dólar se mantiene fuerte de manera prolongada durante 2023, se puede esperar una desaceleración de la tendencia a cotizar viviendas en dólares, sostiene un análisis de mercado de la startup regiomontana www.doorvel.com.

“La dolarización del sector inmobiliario se reporta principalmente en destinos turísticos, como Los Cabos, Baja California; Puerto Vallarta, Jalisco; Cancún, Quintana Roo y Mérida, Yucatán. Asimismo, el fenómeno se observa en mercados con oferta de bienes raíces de lujo, como Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León, y la Ciudad de México”, indica el estudio de Doorvel.

Señala también que la dolarización se puede dar con mayor frecuencia en transacciones de pago al contado que en compras con crédito. Es decir que, los vendedores prefieren bajar los costos de los inmuebles y recibir dólares a pesos en créditos hipotecarios.

Sin embargo, debido a que, en los últimos meses, el valor del dólar ha caído más de un 15 por ciento, vender propiedades en pesos podría tener sus ventajas ante el contexto actual; mientras que captar nuevos prospectos locales que deseen ofertar vivienda en pesos, será el resultado mayor de un peso fuerte.

Lo anterior no quiere decir que las propiedades con precios en dólares valgan 15% menos, ya que la valuación se hace a través de la plusvalía y no por el valor de la moneda. No obstante, en algunos casos, utilizar una divisa extranjera para vender un inmueble sí puede causar una fluctuación en el precio de la misma.

El estudio de mercado de Doorvel señala que una propiedad que se oferta en dólares se tiene que liquidar en la moneda local, conforme al tipo de cambio, y eso afecta a los propietarios, por que obtienen menos pesos. (por lo que el ofertarla en Pesos pudiera ser una gran ventaja ahora)

“Quiere decir que se está obligando a que la oferta de venta de vivienda en dólares cambie a pesos, tendencia que se verá en lo que resta del año. Si bien el peso se ha comportado como una de las mejores monedas frente al dólar, se espera que el valor de la vivienda aumente nuevamente conforme se aprecie la divisa estadounidense.

“Cuando los inmuebles se ofertan en dólares, se genera mayor atractivo para el mercado internacional, pero para los compradores locales puede ser un factor determinante en la decisión de compra”, explicó.

Finalmente, indicó que los beneficios de cotizar en dólares son diversos ya que potencia la posibilidad de cerrar transacciones inmobiliarias de compra-venta con usuarios extranjeros con mayor capacidad hipotecaria y en las plazas de cotización en dólares, el ciclo inmobiliario se acopla mejor al entorno global.

Además, los usuarios tienen mejores comparables de inmuebles cuyos precios, características y uso habitacional son equivalentes, también limita las pérdidas derivadas por una depreciación del tipo de cambio.

Se debe recordar que en períodos de crisis e incertidumbre global las inversiones en bienes raíces evitan pérdidas de valor en los portafolios de inversión, sea su valor en dólares o pesos.

