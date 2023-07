Deben empresas identificar talento laboral

Pese a que mucho se ha dicho que en México, y en particular en Nuevo León, hacen falta personas con talento para desarrollar de manera eficiente su trabajo, especialistas consideran que esto no está tan apegado a la realidad, pues sí hay talento, pero lo que pasa es que no lo saben identificar.

“Definitivamente lo que pasa en México es que sí hay talento, pero no ha sido identificado, por lo que tenemos que cambiar el paradigma de contratación, ya que las empresas se centran en el currículum para contratar a alguien, pero ahora deben fijarse en habilidades suaves, o soft kills”, dijo Leopoldo Ocaña, CEO co-founder de TalentCo.

“Sentimos que hay mucha gente que es un diamante en bruto, el talento está en la calle, pero el problema es identificarlo y capacitarlo para tener un buen empleado con alta productividad”, señaló.

Con este objetivo en mente, surge TalentCo, que es la fusión de dos empresas, Lexium y Potentor y al final crean una plataforma que es muy disruptiva e innovadora, que se dedica básicamente a evaluar, diagnosticar y entrenar la habilidad de las personas.

“El objetivo de TalentCo es el desarrollo del potencial humano y al final nuestro gran carrier es la tecnología, siempre estamos innovando ya que para nosotros la innovación es la clave y creamos soluciones innovadoras para que las empresas puedan potenciar al máximo las capacidades de sus empleados”, indicó Andrea Vargas, CIO y Cofundadora de la empresa.

Destacó que los recursos que destina una empresa en la capacitación de su personal debe de verse como una inversión y no como un gasto.

“Por supuesto que la capacitación del personal es una inversión y no un gasto, pero dado que no todo mundo necesita el mismo tipo de capacitación lo que hacemos es mapear las habilidades del personal y definir qué tipo de capacitación necesita”, comentó Vargas.

Ocaña comentó que antes de capacitar a una persona evalúan las habilidades de ésta, y de esa forma se determina qué tipo de capacitación requiere cada empleado.

“Aunque la experiencia y las habilidades técnicas son muy importantes al momento de contratar a alguien, lo que más importa son las habilidades blandas o las soft kills, antes se veía muchísimo la parte intelectual y ahorita es mucho más importante la parte emocional”, añadió Vargas

“Una persona para ser exitosa tiene que hacer dos cosas bien, la primera tomar buenas decisiones, que va al parte intelectual y relacionarse bien con las personas, que va la parte emocional”, comentó.

Vargas dijo que entre las empresas hay pirateo de personal con talento y que muchas veces puede haber personal con mucho potencial y poco rendimiento, pero cuando tienes una herramienta como la que ofrece TalentCo puedes detectar porque tiene bajo desempeño y definitivamente puedes hacerlo más productivo.

En cuanto a la rotación de personal, dijo que muchas veces, sobre todos entre los millennials, el salario no es decisivo para decidir quedarse en una empresa o cambiarse de empleo, sino el ambiente de trabajo, crecimiento dentro de la empresa, que los tomen en cuenta, que puedan opinar, todo esto hace que la gente se quede,

“Cada vez los colaboradores lo que necesitan es más calidad de vida, el dinero es importante, pero alguien que tenga buena calidad de vida, que le respeten sus horarios, que nos los busquen fuera de sus horas laborales, que tengan oportunidad de crecimiento, etcétera, son factores por los que deciden quedarse”, dijo Ocañas.