Exportaciones: principales, orígenes y destino

Esta semana el INEGI dio a conocer la “Información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México” a mayo de 2023. Llama la atención que el déficit comercial fue de apenas USD$ 74 millones en mayo 2023; si lo comparamos con el mismo mes del 2022, el déficit fue de USD$ 2,256 millones.

En el acumulado del año, la balanza comercial presentó un déficit de USD$ 6,382 millones. Empecemos por los rubros relativamente menos importantes: Las exportaciones de la industria extractiva fueron de un poco menos de USD$ 4,000 millones. Le siguen las exportaciones agropecuarias por casi USD$ 10,500 millones y el siguiente monto importante son las exportaciones petroleras por un poco menos de USD$ 13,000 millones.

Vale la pena resaltar que la presentación de esta información divide las exportaciones totales entre Petroleras -los USD$ 13,000 millones- y No petroleras. El tema es que las exportaciones no petroleras manufactureras fueron USD$ 227,257.2 millones, nada más por los primeros cinco años de este 2023. Es decir, ¡más de 17 veces de las petroleras!

Pensar que México vive todavía del petróleo, es como querer usar de nuevo el lema de campaña política de “Arriba y adelante”. Para quienes no estén familiarizados con esa referencia, ese era el lema de campaña de Echeverría.

Todavía más. Ok, no será el petróleo, pero se tendría la impresión de que pensamos que lo fuerte serían las exportaciones automotrices. Pues tampoco. De ese monto de Exportaciones No petroleras, Manufactureras, se divide en Automotrices, con USD$ 73,575 millones, pero la tajada del león, son las No automotrices con USD$ 139,292 millones. Es decir, son un poco menos del 89% de las exportaciones totales o bien, en términos relativos, un ratio de un poquito menos de 2 a 1 No automotrices a automotrices.

Tabúes echados por tierra: No dependemos de las exportaciones petróleo y tampoco es que las exportaciones automotrices sean las preponderantes, aunque desde luego son muy importantes: un 30% del total.

Del lado de las importaciones, hay un poco más de detalle en lo relativo al petróleo: las importaciones petroleras fueron de un poco más de USD$ 24,000 millones, los Bienes de Consumo, petroleros, fueron de USD$ 8,521 y los bienes intermedios petroleros fueron de un poco menos de USD$ 16,000 millones. Ni sumados les hacen mella a las importaciones de Bienes intermedios no petroleros: USD 173,238 millones.

¿A dónde se van las exportaciones? Un 83% a Los Estados Unidos, sumando un 27% de automotriz y “otras” un 56%.

¿Qué estados mexicanos son los que más exportan? Con información al primer trimestre de 2023, que “los estados con mayor contribución al valor total de las exportaciones fueron: Chihuahua (13.3 %), Coahuila de Zaragoza (12.8 %), Nuevo León (10.4 %), Baja California (9.7 %) y Guanajuato (6.2 %). En conjunto, estas entidades sumaron 52.4 por ciento … Las cinco entidades con mayores aumentos en el valor de sus exportaciones fueron: Hidalgo, con 67.7 %; Ciudad de México, 36.6 %; San Luis Potosí́, 32.7 %; Sinaloa, 22.1 % y Querétaro, con 21.8 por ciento”. Somos un país exportador.

Ps. Coche bomba, mercenarios en territorio nacional, gobiernos estatales de rodillas ante el crimen organizado, asesinados culpándolos a ellos mismos, guardia nacional inoperante (no pueden con el crimen organizado, que van a poder el día que estuviéramos en guerra con otro país), INE de tapete, la secretaria tomando dictado (con respeto a las secretarias de a de veras), eso sí, de muy buen humor para contar chistoretes. Qué lástima que no se tuvo la capacidad de resolver los problemas presuntamente heredados.

El autor es economista y experto en política económica.