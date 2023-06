Sube a 86.1% usuarios de internet en NL

El porcentaje de la población de Nuevo León (NL) que usó internet durante el año pasado fue de 86.1 por ciento, lo que implicó un alza de 1.9 puntos porcentuales respecto al 84.2 por ciento registrada en el 2021, reportó el Inegi.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022 mostró que con este porcentaje, NL es la cuarta entidad del país con el mayor nivel, superado por Baja California (89.8 por ciento), Ciudad de México (89.7 por ciento) y Aguascalientes (86.9 por ciento).

Respecto a los hogares con internet, el organismo dijo que los estados con mayor porcentaje con este servicio fueron la Ciudad de México (86.0 por ciento), Baja California (83.1 por ciento) y Nuevo León (81.5 por ciento).

Javier Juárez Mojica, Presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dijo que esta encuesta les da luz sobre el estado de guardan las brechas digitales en el país, las brechas de acceso, de aprovechamiento, entre otras cosas.

“Quisiera destacar que el porcentaje de población en 2022 de seis años o más que usó internet pasó de 75.6 a 78.6 por ciento, esto representa en términos de personas 4.5 millones de usuarios adicionales internet”, indicó.

“Para qué se usa la conectividad, uno de los datos que nos arroja la ENDUTIH es que los usuarios que hacen uso del internet, lo usan para comunicarse, en redes sociales, en tener acceso a información, a transacciones bancarias etcétera”, comentó.

Con relación a las personas de seis años o más usuarias de teléfono celular, Nuevo León se ubicó en el sexto lugar con el 85.5 por ciento, superado por Baja California (89.5 por ciento), Ciudad de México (87.7 por ciento) y Baja California Sur (87.6 por ciento).

En cuanto a los hogares que cuentan con televisión, la encuesta indicó que Nuevo León se ubicó en el top five, con un 94.6 por ciento del total.

El funcionario añadió que en las personas que todavía no son usuarias de internet hubo una reducción anual de 11.4 por ciento y que son 25.3 millones de mexicanos de seis años o más que no usan el internet, pero más de la mitad de estas personas no saben cómo usarlo.