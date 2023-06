Thomas Michael Hogg: Viene la Electro-Movilidad a Monterrey

Hoy martes 06 de junio 2023 finalmente llega la primera feria de Electro-Movilidad de talla internacional a la capital de Nuevo León. Es un gran logro de la Secretaría de Economía del Estado de NL de respaldar y seguir promoviendo este nuevo sector. En combo con el evento de “Proveedor Automotriz” del CLAUT, la firma alemana Deutsche Messe organiza “America’s Mobility of the Future” en Cintermex.

Se comprueba que el mundo está volteando hacia México empujado por la tendencia del Nearshoring, entendiendo las grandes oportunidades de negocio que se encuentran en especial en el Norte del país. ¿Qué es lo importante de una feria así? ¿Por qué una ciudad ocupa ferias y eventos de primer nivel?

Desarrollo de un ecosistema local, innovación tecnológica, adopción de mejores prácticas, certificación de PyMEs, transformación de empresas y mayor inversión en infraestructura son argumentos cruciales, pero al final del día la viabilidad de hacer negocio, comercio y ventas define el éxito de una feria en el tiempo. Siemens, Daimler, KIA, Volkswagen, Questum, Metalsa, ZF, Autozone son algunas de las empresas que estarán exhibiendo para encontrar clientes o proveedores con calidad certificada. Ojalá que sea el inicio de más ferias especializadas de nicho que tan urgente ocupa el Estado y la ciudad.

Lo importante es el tema del contenido con soluciones que encuentran un mercado e idealmente poder juntar la quíntuple hélice (IP / Empresas, Academia, Gobierno, Emprendedores/as y la Sociedad) para que avancemos en la dirección correcta. Vaya, mejorar la movilidad en Monterrey es la más alta prioridad para una población que crece de forma acelerada. Es una gran noticia tener estos foros, donde la clave será cómo lograr crecer la feria, lograr soluciones viables y tener acuerdos de aún más inversión en movilidad, infraestructura, innovación y desarrollo.

En la Hannover Messe en Alemania, el Gobierno Federal alemán anuncia cada año su presupuesto y compromiso con la IP en términos de I+D, incentivos y proyectos productivos para los sectores estratégicos. Son oportunidades donde el Gobierno y la IP hagan mancuerna de desarrollar industrias y donde el involucramiento formativo de la academia y la voz de los ciudadanos en temas de sustentabilidad están contemplados.

Las transformaciones solo se dan donde la innovación encuentra un retorno de inversión o los incentivos suficientes. En México, la falta de políticas económicas contundentes que promueven crecer empresas mexicanas con valor agregado es un tema que muchos políticos batallan para discernir. El éxito de la economía mexicana depende de su integración en las cadenas globales de valor, en especial en las industrias del futuro. Los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales deben invertir tiempo y recurso para tener aún más ferias especializadas de talla mundial y habilitar el crecimiento sustentable de empresas locales.

Hay que aplaudir que llegan más ferias y, al mismo tiempo, exigir a todos los involucrados de sacarle provecho y que realmente sea un éxito para el sector y la región. El país “benchmark” para ferias ha sido Alemania donde todas las ciudades grandes tienen su marca “Messe” (feria en alemán), con ferias enfocadas donde desarrollan y empujan una industria o, mejor dicho un sector.

El modelo económico alemán de liderar nichos de mercado con valor agregado tiene una larga historia, pero su fundamento han sido las empresas que organizan eventos, congresos y ferias. Deutsche Messe, Hannover Messe, Messe Düsseldorf, Messe Nürnberg, Kölnmesse, Messe Berlin y Messe München son todas empresas que facturan más de 300 millones de USD al año y atraen al año un total de 4 millones de visitantes de negocio de todo el mundo a Alemania. Messe Stuttgart es otra empresa regional líder de ferias. Hablamos de ferias (“trade fairs” en inglés) donde se miden las transacciones que se hacen en el piso de venta.

Es juntar la demanda con la oferta y viceversa. En Estados Unidos prefieren el término “trade shows”, donde el 50 por ciento de los 200 “trade shows” más grandes en Estados Unidos se hacen en Las Vegas, Chicago, y Orlando. El “CES” en Las Vegas es la feria líder en términos de tecnología y lanzamientos innovadores donde había 118 mil visitantes en su edición de enero de este año. Cuando volteo hacia Asia, me llama la atención la “Auto Shanghai” que “wow” tenía casi un millón de visitantes (906 mil) en su reciente evento del pasado abril. Se presentaron 1,413 vehículos, diferentes modelos, de estos 513 del nicho “New Energy Vehicles”. De esos 186 eran carros chinos. 186 modelos eléctricos “Made in China and mostly for China”. De México conozco dos modelos eléctricos, las de Zacua (Mx2 y Mx3), que cuestan 499,900 pesos, y de hecho son muy buenos coches para un segmento muy específico. Ojalá Zacua logra trascender. Aunque solo el 0.5 por ciento de las ventas nacionales de automóviles eran eléctricos en el 2022, esperamos que la capacidad instalada actual logre mucha venta de exportación y una adopción mucho más rápida en el uso de vehículos con nueva tecnología.

Tesla, General Motors, Kia, Hyundai, Ford Motor, BMW y Audi de Volkswagen están produciendo y/o planeando fabricar vehículos eléctricos en México. Navistar con su planta en Escobedo ya produce su vehículo eMV en tierras regias. La producción y la proveeduría internacional en el tema de la Electro-Movilidad se está dando de forma natural dentro del T-MEC, entendiendo que el sector de autopartes en especial para empresas nacionales tendrá retos enormes para seguir superando a las ventas y las utilidades del pasado. La Electro-Movilidad es una disrupción total y veremos la consolidación de marcas, modelos y empresas proveedoras dentro del sector. Una transición como país y Estado en una industria trae consigo una complejidad y profundidad nueva. Los desafíos son muchos tanto para empresas y el Gobierno en turno, donde recomiendo hacer aún más equipo que nunca y juntar las mentes más brillantes que entienden de forma holística la quíntuple hélice y su exitoso funcionamiento. A jalar y a rendir cuentas “Amigos Regios”.