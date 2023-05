Pondrá Tesla la primera piedra este año: Economía

La colocación de la primera piedra de lo que será la Gigafactory de Tesla, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León (NL) se hará en este año, ya que la fecha específica la elige la compañía automotriz, afirmó Iván Rivas, secretario estatal de Economía.

“Sin duda se espera que esta planta se haga la primera piedra este año, no nos queda claro cuándo va a ser el tiempo, porque lo que están definiendo es si es un nuevo modelo cuál va a ser el tiempo para desarrollar la línea para la planta, pero sí se tiene contemplado que la primera piedra sea este año”, indicó.

Rivas agregó que actualmente Tesla está en el proceso de tramitar los permisos federales, con la Secretaría de Medio Ambiente, CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

“Van en tiempo en lo que tiene que ver con los permisos federales”, señaló el funcionario en conferencia para dar detalles del evento Amercia´s Mobility of the Future, a realizarse en la ciudad los días 6 y 7 de junio.

A pregunta expresa si el gobierno de NL ya definió los incentivos que otorgará a Tesla, el funcionario dijo que lo primero es que la empresa obtenga los permisos federales correspondientes.

“En el futuro se platicará (de los incentivos), ahorita lo importante es que puedan superar o que puedan resolver lo que son los permisos federales”, refirió.

Rivas consideró que tanto Tesla como Kia aportarán al crecimiento de vehículos eléctricos en el estado y en el país.

“Sin duda, creemos que con la nueva planta de Tesla habrá un vehículo mucho más accesible, y están ellos pensando mucho en producir para México y en producir para América Latina”, señaló.

Por su parte, Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz de NL, dijo que con Tesla, Kia y Hyundai, se superará el pronóstico de producción de vehículos eléctricos en México en el periodo 2022-2029 que es de 3 millones 299 mil unidades.

“En la producción de vehículos eléctricos que se espera en los siguientes años no pongo a Tesla porque no sabemos todavía cuántos va a fabricar, pero es evidente que ese número va a seguir creciendo mientras las plantas armadoras nos van anunciando sus inversiones, porque (en la cifra) no aparecen Kia y Hyundai ya que todavía no tenemos sus datos”, refirió.