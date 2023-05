Miguel Moreno Tripp: Inversión en Certificados de la Tesorería

No suena tan atractivo invertir en CETES, ¿verdad? Pudiera ser, porque tienen rendimientos reales positivos. Tomemos los CETES de 91 días en la última colocación primaria. Se asignaron Ps$ 7,500 millones a una tasa de 11.46% en modalidad de tasa única. Hubo 17 postores con 51 posturas.

Banxico, como agente financiero del Gobierno Federal, toma las posturas -principalmente de bancos y casas de bolsa-, las ordena de menor a mayor hasta el monto establecido en la convocatoria del viernes anterior. Ésta es parte del programa trimestral conjunto con la SHCP: es deuda del Gobierno Federal. Desde hace mucho tiempo, los montos solicitados, (ahora Ps$ 39,092 millones) son mucho mayores a los montos asignado (“solo” Ps$ 7,500 millones). ¿Por qué no colocar más? La respuesta es por política monetaria en conjunto con la política fiscal.

Si consideramos que la inflación a abril de este año fue de 6.25%, entonces se estaría recibiendo una tasa real. Sin embargo, esa inflación es de abril hacia atrás -histórica- y la inversión se realizaría de ahora en adelante, así que más bien se requeriría contar con un dato de inflación estimada por ese período.

Se tendría una inversión segura: es prácticamente imposible que el Gobierno Federal no pudiera cubrir sus obligaciones de deuda interna en los próximos 91 días. De hecho, la teoría financiera considera a las emisiones de deuda de los gobiernos federales como tasas libres de riesgo. La razón es que los gobiernos pueden hacer algo que los particulares no deberíamos poder hacer: cobrar impuestos. No deberíamos, sin embargo, el cobro de piso por la delincuencia organizada es una forma de impuesto. Solo en México.

Pensemos en un inversionista americano y hagamos un poco de matemáticas financieras. La tasa de Treasuries Bills a 90 días es de 5.22%. Un inversionista americano tiene USD$ 1,000. Si invierte en Los Estados Unidos, tendría un rendimiento en términos de dólares de USD$ 8.63, es decir, terminaría con USD$ 1,008.63

Si invirtiera en México, cambaría sus dólares a pesos a un tipo de cambio; por simplicidad, usemos el FIX (no es lo normal). Recibiría Ps$ 17,690.30 que, invertidos en CETES de 91 días, le darían como rendimiento en pesos de Ps$ 512.46 para un total de Ps$ 18,202.76

Si calculamos el tipo de cambio implícito, nos arrojaría 18.0470 Ps / USD o una depreciación del peso de un 2.02% en 90 días. Si ese fuera el tipo de cambio actual a los 90 días (hay un día volando, pero simplifiquemos) su rendimiento sería el mismo en Los Estados Unidos que en México.

¿Qué pasaría si el tipo de cambio se mantuviera sin cambios? Al cambiar los pesos a dólares al tipo de cambio original, serían USD$ 1,028.97 o un rendimiento anualizado de 8.07%. ¡Más de 2 veces el rendimiento que originalmente recibiría! Si se llegara a apreciar, mucho mejor todavía. Esta es una de las razones por las que tenemos los niveles de tipo de cambio apreciándose: hay inversión de cartera que viene a México para aprovechar los diferenciales de las tasas de interés. Hay que sumar las remesas y las exportaciones.

