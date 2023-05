Ante crisis migratoria, blinda estado frontera de Colombia

A pesar de que hasta el momento el cruce del Puente Colombia no se ha visto afectado por la crisis de migrantes que se ha presentado en otros cruces fronterizos, el Gobierno de Nuevo León está blindado éste para evitar que en un futuro se presente esta situación.

“Hay que recordar que Colombia nunca ha sido tema de migración de la crisis que está pasando en los últimos meses, no ha habido ningún incidente en Colombia y por la seguridad que tenemos sobre el resguardo del puerto, no sufre de ningún tipo de peligro”, dijo Marco González, secretario de desarrollo regional y director del puerto fronterizo Colombia.

“Todo lo que está sucediendo en las otras fronteras, Reynosa, Matamoros, no es tema aquí Nuevo León y estamos blindándonos para que no sea tema, no es que estemos confiados, pero dado que nuestra frontera está controlada y lo segura que la tenemos que no se atreven, hasta ahorita, a pasar por ahí”, agregó.

Destacó que ahí no hay flujos de migrantes, nunca ha sido tema en Colombia por el resguardo que hay de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil, por eso cree que los migrantes escogen otra opción.

Dijo que la frontera ha sido reforzada pero no por el tema de migrante, ya que desde hace dos meses firmaron un convenio con la Patrulla Fronteriza, están las capacitaciones con el personal de Fuerza Civil y estas corporaciones están coordinadas para salvaguardar la Frontera.

Detalló que la Patrulla Fronteriza tiene más de 400 elementos en el área de Laredo, pero los que le asignan a Colombia no pasan de 30 o 40.

Agregó que en el año se ha incrementado el cruce legal de personas, especialmente los pasajeros de vehículos que han repuntado más de 14 por ciento, arriba de 30 mil cruces por mes y de carga se han incrementado en más de un 11 por ciento.

“Este incremento en los cruces se ha logrado a pesar de que no está La Gloria-Colombia, que una vez inaugurada en diciembre, de cinco mil cruces al día nos vamos a ir a siete mil 500, Nuevo Laredo tiene 16 mil cruces al día de tractocamiones y en Colombia empezamos con tres mil 400, llegamos a cinco mil y vamos por siete mil 500 en enero “, indicó.

Comentó que en este mes el Gobernador de Nuevo León hará la solicitud formal de ampliación del puente de ocho a 16 carriles.