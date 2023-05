Tiene NL bajo delito de extorsión en negocios

Aunque las estadísticas de delitos publicadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León muestran que los delitos en la entidad van al alza, el de extorsión y cobro de pisos a los comercios de todos los tamaños es bajo.

“La extorsión hoy día en Nuevo León (NL), según nuestro Reporte, no es un asunto que esté azotando con el mismo rigor con el que está empeorando la situación en el resto país, a tal grado que hay entidades que están hiper-calientes, como Colima, Querétaro, Chihuahua y no se diga Zacatecas”, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

“NL no es que viva en un mundo rosa, simplemente que no se está dando este fenómeno con la misma fuerza, con la misma violencia con la que se está dando en otras partes del país”, dijo el directivo.

Agregó que dos terceras partes del país están pasando por un problema muy delicado en cuestión de extorsiones al comercio que va en ascenso y que está minando mucho esta actividad y el aspecto económico de las entidades.

“Por el momento”, indicó, “digamos que Nuevo León más que blindado en este delito, la está librando, por qué sabemos que ha habido cosas duras en la entidad, como el tema de feminicidios, pero finalmente este rubro, este flagelo, el de la extorsión telefónica, el de la extorsión carretera, el cobro de piso, etcétera, es un asunto que ahorita en Nuevo León no está presionando su realidad económica”.

Sin embargo, destacó que esto no quiere decir que para mañana los delincuentes que operan en la entidad no cambien de parecer y se les antoje actuar de la manera en que lo están haciendo en otras entidades, pero hasta ahorita esto no es un asunto que esté prendiendo los focos rojos.

Rivera dijo que los delincuentes manejan un cobro piso mínimo de 500 pesos por semana, resultando en un monto mensual de dos mil pesos, lo que llega a representar hasta el 20 por ciento de las utilidades de los pequeños negocios comerciales.

“Los recursos que se obtienen por este delito de extorsión se usan para pagar la nómina de los delincuentes que pertenecen a los grupos del crimen organizado que operan en la entidad”, comentó.