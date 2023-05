Sube 50.7% costo de robo a transporte de carga; pegaría a nearshoring

La inseguridad en el traslado de mercancías por carretera continúa avanzando y en 2022 un 2 por ciento más de las 3 mil 800 empresas afiliadas a la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) sufrieron un robo, y el costo de este ilícito junto con el que se comete en ferrocarril, se creció 50.7 por ciento contra el monto reportado en 2021.

Esta situación hizo que el 56.3 por ciento de las empresas industriales de Nuevo León (NL) sufrieran algún robo en 2022 en su operación nacional, de acuerdo con la encuesta anual de la cámara.

Máximo Vedoya, presidente de Caintra NL, dijo que el costo de la inseguridad es un impacto muy elevado para las empresas, además de que la llegada de nuevas empresas perdería fuerza tanto en el estado como en el país.

El monto robado al autotransporte de carga en carreteras de todo el país se incrementó en un 45.3 por ciento en 2022 contra 2021, llegando a 5 mil 822 millones de pesos (mdp).

Dijo que en ferrocarril, se duplicó el monto robado, siendo éste de 710 mdp, un alza de 117 por ciento, por lo que sumando ambos medios de transporte, son 6 mil 532 millones de pesos en 2022, contra 4 mil 335 mdp en 2021, es decir, se elevó en 50.7 por ciento.

“En el caso particular de NL, la entidad no está entre los seis principales estados donde se producen los robos, si hay estados periféricos, como San Luis Potosí, que es uno de los principales, pero la encuesta nacional que hace el Inegi muestra que en NL en realidad hay una disminución y nuestra encuesta tampoco muestra un aumento en particular en la entidad, pero muestra un aumento en todo el territorio nacional”, agregó.

El dirigente de los industriales destacó que la inseguridad es la preocupación número uno de la sociedad civil, pero también es una preocupación muy importante de todas las industrias.

Indicó que hacen una encuesta a todos los miembros de Caintra a nivel nacional y lo que tratan de hacer es comparar año contra año el impacto que tiene en sus asociados el tema de seguridad.

“Para nosotros mejorar la seguridad es importantísimo, son costos muy altos que tiene la industria, y mejorar la inseguridad es un factor clave para impulsar el nearshoring, sin una seguridad los beneficios del nearshoring que podemos tener van disminuyendo en gran medida”, advirtió Vedoya.

Adicionalmente las industrias enfrentaron costos extras que tiene que ver con primas de seguros, sistemas de monitoreo y seguimiento, carros escoltas, sistemas de bloqueo en tractocamiones o remolques, sanciones por retraso en pedidos y apoyo a los choferes que son agredidos en las carreteras.

Y si bien los recursos destinados a ello disminuyeron 34.6 por ciento en 2022 contra 2021, le significó al sector industrial un monto de 4 mil 466 mdp, por lo que el gran total del costo de la inseguridad alcanzó los 10 mil 998 mdp.

Los industriales reportaron que los robos se presentan principalmente en las carreteras del Estado de México, con el 35 por ciento de las menciones; en Puebla, con la misma proporción, Veracruz, con 31 por ciento, y rutas en carreteras como México–Puebla o México–Querétaro y Puebla–Veracruz o los accesos a la zona de Matehuala en San Luis Potosí, se han convertido en lugares más peligrosos para transportar mercancías.

Vedoya dijo que la inseguridad e incremento en el robo representa un reto mayor para las empresas de Nuevo León y debe ser un punto de especial atención para las autoridades.

Ante ello, señaló que se debe tener una coordinación mayor entre los tres niveles de gobierno, reforzar la presencia de la Guardia Nacional y de policías estatales en las carreteras de todo el país.

Asimismo, invertir en infraestructura de paradores seguros, en monitoreo y alerta en todas las carreteras que permitan identificar y evitar más robos, y también facilitar y agilizar las denuncias de robo para que se actué en menos tiempo contra este delito y se pueda recuperar más pronto las mercancías.

NOMBRAN NUEVO DIRECTOR

Durante la sesión de consejo de Caintra de ayer, se designó a Juan Pablo García como nuevo director general de la cámara a partir del 15 de junio.

García es abogado y cuenta con una trayectoria en empresas como Cemex y Gimsa, además de haberse desempeñado como servidor público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.