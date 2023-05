Rogelio Segovia: Inteligencia Artificial

Hace unos días se publicó en distintos medios una pequeña nota que pasó bastante desapercibida. En dicha noticia se mencionó que la multinacional IBM suspenderá sus contrataciones a nivel mundial como un plan para reemplazar puestos de trabajo con Inteligencia Artificial (IA). Arvind Krishna, CEO de esta compañía, apunta a que el reemplazo de personas por IA se llevará a cabo en el transcurso de los siguientes cinco años en áreas de “back office”, en específico, en roles que no están orientados al cliente, principalmente en Recursos Humanos.

Hasta ahí la nota de Reuters que, a pesar de su concisión y de casi pasar desapercibida, encierra varios temas de gran importancia que requieren que repasemos con mayor profundidad y detenimiento. No es tanto lo que dice el señor Krishna, más bien es lo que no dice. Veamos:

Hoy en día, ya es indudable que la IA está transformando el mundo laboral. La sustitución de personas por IA en ámbitos laborales ya es una realidad.

Una de las primeras áreas que se verá afectada será la de recursos humanos (aclaración de interés, RR.HH. es el área en la cual yo me desenvuelvo).

El contacto humano, para los empleados de las compañías, se convertirá en un nuevo lujo.

Veamos cada una de ellas:

• Transformación del mercado laboral: De acuerdo al último informe trimestral del Foro Económico Mundial (abril 20, 2023), el cual explora cómo evolucionarán los puestos de trabajo y las competencias en los próximos cinco años, advierte que 14 millones de empleos desaparecerán en los próximos cinco años. Esto debido a que la adopción de tecnología seguirá siendo un motor clave de la transformación empresarial en los siguientes años.

En números claros, la IA ocasionará que a nivel mundial se pierdan 83 millones de empleos, y, aquí lo preocupante, solamente serán creados 69 millones de nuevos trabajos. La pérdida de los 14 millones de empleos que mencionamos líneas arriba representa el 2 % de los empleos actuales.

• RR.HH. tiende a desaparecer: Aquí cabe preguntarse, ¿por qué la primera área que tenderá a desaparecer, o al menos en IBM, es esta? Alcanzo a identificar dos motivos; RR.HH. no es estratégico; y, este departamento hace muchos procesos repetitivos y poco creativos.

El primero de ellos lo he repetido con insistencia, RR. HH. no está siendo considerado como área estratégica dentro de las organizaciones. Para muestra, tres botones: (1) hace ocho años la revista Harvard Business Review propuso desaparecer RH y construir algo mejor porque a ojos de los CEO’s solo aportaba valor operativo (los cuales se pueden tercerizar) pero prácticamente nulo valor estratégico; (2) El año pasado, Gartner señaló que el 86 % de los directores generales piensa que RR.HH. no aporta valor estratégico a la organización; y, (3) al día de hoy el 20 % de las empresas de Fortune 100 no tienen al área de Recursos Humanos reportando al director general.

Y la segunda, en la actualidad muchas de las tareas de los departamentos de RR.HH. son repetitivas y requieren de una gran cantidad de tiempo, y estas, fácilmente pueden sustituirse con IA. ¿Ejemplos? Publicación de vacantes, selección de curriculums, programación de entrevistas, seguimiento de la productividad y el desempeño de los empleados, y un largo etcétera.

• Contacto humano, ¿un nuevo lujo? Los servicios, de acuerdo a Reuters, que IBM sustituirá por IA, son aquellos que no tienen contacto con clientes, o dicho de una manera burda, los clientes aún tendrán el lujo de contar con contacto humano; los empleados, definitivamente, no. Para los colaboradores, el corazón de las organizaciones (¡aja!), el contacto humano quedará reducido a la mínima expresión.

Nos estamos alejando peligrosamente de las personas. Byung-Chul Han, filósofo de origen surcoreano radicado en Alemania, apunta en su libro No-Cosas. Quiebres del mundo de hoy, que en un “mundo controlado por los algoritmos, el ser humano va perdiendo su capacidad de obrar por sí mismo, su autonomía. Se ve frente a un mundo que no es el suyo, que escapa a su comprensión”.

FINALMENTE, y como colofón a esta notita que pasó muy desapercibidita, no sé qué me preocupa más, si el hecho de que consideran a RRHH como back office o que los empleados ahora tengan por único contacto a un sistema algorítmico.

Epílogo.— No solo es el hecho de todos los puestos de trabajo que se van a perder, sino que además, y de acuerdo al mismo informe del Foro Económico Mundial, se estiman que el 44 % de las competencias de los trabajadores se verán alteradas en el mismo lapso de cinco años.

El autor es Doctor en Filosofía, fundador de Human Leader, Socio-Director de Think Talent, y Profesor de Cátedra del ITESM.

