Margarita Orozco: Día de las madres 2023

La derrama económica del Día de las Madres en México varía cada año y depende de muchos factores, como la situación económica del país, el poder adquisitivo de las personas, las estrategias de marketing y promoción de las empresas, entre otros. Según datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), la derrama económica del Día de las Madres en México en 2021 fue de aproximadamente 47 mil millones de pesos y de 62 mil millones en 2022 lo que representó un incremento del 32%. ¿Qué esperamos para 2023?

Un estudio realizado por el Centro de Comercio Detallista de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey encontró que un 86% de los encuestados festejará el día de las madres. Para ellos y ellas, realizar compras por este motivo es una actividad que les gusta y disfrutan. El estudio se realizó a través de una encuesta anónima, en línea, a una muestra representativa de la población mexicana en términos de edad, género y ubicación geográfica del nivel socioeconómico C- en adelante. A continuación, resumiremos los hallazgos más significativos:

Los resultados indican que la celebración del día de las madres implicará una o más de las siguientes actividades: 73% comprará regalos, 43% acudirá a un restaurante y 44% organizará un evento familiar en casa. Esta última representa una importante oportunidad para los autoservicios y tiendas en el sector de alimentos y bebidas. Además de la adquisición los ingredientes para los diferentes platillos, o comidas especiales, destacan en orden de menciones: postres, refrescos, comida preparada, botanas y bebidas alcohólicas.

En cuanto a los regalos, las flores representan, por mucho, el regalo más popular: 62% de los encuestados que comprará regalos seleccionó flores. Una estrategia beneficiosa que los negocios minoristas pueden adoptar es la promoción cruzada con productos de flores. Otros regalos más frecuentemente seleccionados fueron: accesorios como bolsos, cinturones, joyería (50% de los encuestados), ropa (41%), perfumes (43%), calzado (21%) y electrónica, que comprende bocinas, audífonos, tabletas y teléfonos celulares (16%). Para la compra de regalos, los liderazgos nacionales de las grandes cadenas de tiendas departamentales como Liverpool y Suburbia son evidentes en las preferencias de las y los clientes. Destacan también tiendas de especialidad como Flexi y Envíaflores.com, pero también el mundo digital se hace presente por medio de Amazon o Mercado Libre. Como sabemos, las compras en línea llegaron para quedarse. El 75% de las personas encuestadas planea realizar parte o la totalidad de sus compras por este medio. Esto es más común en hombres entre 18 y 39 años. Entre ellos, se encontró que los hombres de entre 30 y 39 años son las que más prefieren comprar en plataformas en línea como Amazon o Mercado Libre. También se encontró que el porcentaje de intención de compra en línea disminuye a medida que aumenta la edad de los encuestados.

El 61% de las personas encuestadas utilizará sus ahorros para cubrir los gastos del Día de las Madres. Los más jóvenes mencionaron tener recursos en dinero electrónico de tiendas departamentales como Liverpool y Palacio de Hierro. El 17% de los encuestados planea usar su tarjeta de crédito, especialmente para diferir los pagos a meses sin intereses. La mayoría de las personas de entre 30 y 39 años prefieren esta opción al usar sus tarjetas de crédito.

Los resultados indican que, a diferencia de las compras navideñas, las compras para el Día de las Madres no se realizan con tanta anticipación. Solo el 6% de los encuestados compró con anticipación, principalmente en marzo, mientras que la mayoría planea hacer sus compras en mayo. Los accesorios y perfumes son las categorías que se compran con anticipación debido a la posibilidad de que se agoten los artículos deseados antes de la fecha. Sería recomendable para las cadenas de comercio al detalle implementar algún programa promocional similar al Buen Fin, antes del Día de las Madres, con el propósito de fomentar la compra anticipada entre los consumidores.

Es fundamental tener en cuenta que, aunque dar regalos y festejar en restaurantes y/o en casa es una forma de honrar y reconocer a las madres, los encuestados identificaron otras formas menos costosas de hacerlo, como asistir a festivales escolares o visitar el cementerio. De hecho, el reducido porcentaje de los encuestados que no celebrará el Día de las Madres lo hace porque su madre ya no vive y/o porque no tienen a quién celebrar.

Si desea conocer información más detallada, le invitamos a consultar el reporte completo, disponible en la página del Centro de Comercio Detallista del Tecnológico de Monterrey: https://centrocomerciodetallista.tec.mx/

La autora es profesora y miembro del Centro de Comercio Detallista de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.