Rodrigo Caballero: La profesión del financiero y la incertidumbre

En muchas de las actividades en las que nos desarrollamos profesionalmente se puede tener un alto grado de certidumbre para garantizar el resultado de lo que se pretende vender y comprometerse a ello. Por ejemplo, un panadero puede estimar con mucha precisión el número de volovanes a los que se puede comprometer para una fecha de entrega, su resultado dependerá en gran parte a su esfuerzo y organización. Así mismo, un ingeniero civil puede comprometerse a construir una casa teniendo como principal reto la gestión del proyecto. De la misma manera, existen muchos productos y servicios con los que estamos acostumbrados a interactuar que ofrecen claridad en los resultados en tiempo y forma.

Quizá por esa razón nos cuesta tanto trabajo entender los servicios que se ofrecen en el área de las inversiones. No entendemos porque no nos pueden garantizar un retorno en un plazo determinado, porque al final ¿ese es el trabajo del financiero? ¿no?

Y justamente ese es podría ser uno de los mayores pecados de alguien que busque servicios profesionales de inversión, el no contemplar el factor incertidumbre en su espectro mental puede derivar que termine confundiendo un servicio de asesoría financiera con el de un panadero o ingeniero civil. El asesor financiero (al menos en renta variable) jamás podrá ofrecerte lo que otras profesiones si, garantía de resultados en un plazo determinado.

Lastimosamente, debido a la brecha existente entre la certidumbre en los resultados en otras profesiones y la incertidumbre en los resultados en el asesor financiero, surgen pseudo asesores que prometen lo imposible (altos rendimientos sin incurrir en riesgos). Es ahí donde empiezan los problemas, ya que a la larga terminan siendo negocios fraudulentos que lo único que hacen es destruir sueños, patrimonios y la confianza de las personas.

Un asesor financiero no puede garantizarte rendimientos porque no está en sus manos, sin embargo, si hay muchas otras cuestiones en las que puede ser de utilidad. El asesor debe tener un alto grado de ética para manejar dos componentes que si están en sus manos: el riesgo histórico de los productos que maneja para ofrecerte los productos ideales a tu nivel de riesgo y la transparencia suficiente para que el cliente pueda tomar la mejor decisión. Porque al final el que tomará el riesgo en cada inversión será la persona que pondrá su dinero en el producto elegido, por esa razón un buen financiero debe tener la capacidad de traducir el contexto económico y las posibilidades de este a un idioma accesible para cualquier mortal.

Con respecto a los estudios que se han hecho sobre la incertidumbre en inversiones apenas comienza a explorarse para entenderse a profundidad. Con mencionar que la teoría moderna de portafolios surge a principios de los 90s es suficiente para entender que este bebé apenas acaba de nacer. Existen teorías que buscan entender la incertidumbre de los mercados, una de ellas es la teoría de los mercados eficientes, otra la teoría de los mercados fractales o la teoría de los mercados coherentes. No obstante, aún no se sabe con exactitud la manera en la que funcionan, aún así, me mantengo optimista que gracias a nuevas tecnologías relacionadas a análisis de datos o inteligencia artificial, pronto encontraremos más respuestas para tener mejores prácticas y definitivamente no creo que podamos eliminar la incertidumbre, pero sí creo en que podamos tener mejores formas para aceptarla y usarla a nuestro favor.

Este artículo no es para espantarse y decidir no invertir, al contrario, es para emocionarse y buscar entender cada día más al respecto. La incertidumbre es preciosa, no se sabe con exactitud lo que nos traerá y por eso solemos asociarla con malos destinos, pero también es la responsable de recibir gratas sorpresas. Entonces, cuando busques tu siguiente producto de inversión, en lugar de fijarte en los rendimientos que te puede ofrecer, primero puntualiza los distintos riesgos que estarías incurriendo y si estás dispuesto a asumirlos.

El autor es profesor investigador del Departamento de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey.

Contacto: rodrigocaballero@tec.mx