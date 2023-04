Alcanza Spin by OXXO 6 millones de clientes

A dos años de su lanzamiento, Spin By OXXO cuenta con más de seis millones de clientes, de los cuales más del 50 por ciento son mujeres.

Además celebra su segundo aniversario con nuevas funcionalidades, pues ahora los clientes pueden solicitar una cuenta Spin Total (tipo N3) para recibir depósitos y pagos hasta por 200,000 pesos al mes, adquirir tarjetas de regalo de distintos servicios digitales y recibir remesas desde Estados Unidos.

Detalló que la adquisición de tarjetas de regalo puede ser para más de 20 servicios digitales, como Google Play, Amazon, Xbox, Nintendo, PlayStation y Spotify, entre otros.

Estos nuevos servicios se agregan a los que ya ofrecía, que son recibir y enviar dinero de Spin a Spin, realizar transferencias SPEI a otras cuentas, recargar tiempo aire y pagar múltiples servicios, realizar depósitos y retiros en las más de 20 mil tiendas Oxxo que se encuentran en más de mil 100 municipios del país y utilizar una tarjeta Visa para realizar compras en comercios físicos y en línea.

“Al celebrar estos dos años de lanzamiento en México, nos enorgullece ver, no sólo el crecimiento de la oferta de Spin by OXXO, sino también lo que hemos alcanzado junto con nuestros clientes, cuyas necesidades han sido atendidas”, señaló Ricardo Olmos, director de Spin by OXXO.

Comentó que a la par de lo anterior, fortalecen su propuesta de valor e impulsan el uso de su producto, buscando jugar un papel clave en el ecosistema financiero y digital que están construyendo en Digital@FEMSA y en impulsar el acceso al sector financiero de millones de personas en el país.

Spin by OXXO fue lanzado en México, en marzo de 2021, como una billetera digital para agilizar el dinero de millones de personas, sigue impulsando la inclusión financiera en todo el país, y es una entidad regulada del sector financiero, puesto que en octubre de 2022 obtuvo la licencia para operar como una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).