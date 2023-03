Rodrigo Fenton: ¿Cuáles son las fuentes de rendimiento en Capital Privado y que podemos aprender de ellas para nuestros negocios?

El ambiente actual en los negocios de la Frontera Norte del país presenta múltiples oportunidades que usted puede estar analizando. El nearshoring, que se refiere al movimiento de la cadena de suministro que operaba en China a países más cercanos como México, o el fenómeno del Fintech, que ha revolucionado la industria financiera, han sido de interés para la expansión de negocios. Ya sea a través de la adquisición de una empresa, la expansión de un negocio o compra de franquicias, la inversión en nuevos proyectos, o simplemente la participación en clubes de ángeles, las oportunidades de crecimiento están presentes. Como con cualquier inversión, es de particular interés analizar la oportunidad y articular la razón de la compra. Los fondos de capital privado suelen explicar las fuentes de sus rendimientos, al presentar las oportunidades de inversión, las cuales pueden ser de interés cuando usted lleve a cabo este análisis.

Los fondos de capital privado, los cuales se especializan en la inversión en empresas que no cotizan en las bolsas de valores, tienen como particularidad buscar altas tasas de rendimiento para su dinero. Dependiendo de la etapa del negocio, los rendimientos deseados van desde un 25-30% al año (inversiones maduras) hasta más del 50-70% (inversiones en nuevos negocios). Al buscar altos rendimientos, muchos fondos analizan a fondo la oportunidad y articulan cómo lograr estos rendimientos. Los fondos de capital privado han descubierto que las oportunidades se pueden encuadrar dentro de tres fuentes potenciales de rendimiento, denominadas: el crecimiento de utilidades, la expansión de los múltiplos y el apalancamiento.

. El crecimiento de las utilidades se refiere a la capacidad del inversionista de potenciar el negocio: ¿Se pueden acelerar los ingresos con nuevos clientes, productos o mercados? Tal vez el negocio tenga acceso a clientes potenciales que no se tenían antes de la inversión o se puede entrar a mercados que no existían antes. Si no se incrementan los ingresos, ¿se pueden llevar a cabo eficiencias, tales como el recorte de costos, el uso de maquinaria más productiva o la instalación de sistemas de información que optimicen procesos? La reducción de costos incrementa las utilidades y el valor para los inversionistas. Finalmente, se puede incrementar la liquidez del negocio. Si el inversionista puede reducir el tiempo de cobro a clientes, renegociar plazos de pago con proveedores y/o implementar mejoras en inventarios, el negocio acelera el proceso de conversión de efectivo y eventualmente mejorarán las utilidades.

La expansión de múltiplos es considerada como una estrategia oportunista. Se denomina así por la forma en que invierten muchos fondos, negociando la compra o participación de un negocio con base en el monto invertido y un valor de la empresa, el cuál se expresa como un “múltiplo” de algún indicador financiero. Por ejemplo, un fondo que acuerda comprar una empresa con un múltiplo de 2 veces ventas pagaría por la empresa $20 millones de pesos si los ingresos de ésta son $10 millones. Si el fondo apuesta a la expansión de múltiplos, lo que buscaría es eventualmente vender el negocio más caro, tal vez con un múltiplo 3 veces ventas y $30 millones en nuestro ejemplo. Existen diferentes formas de crear tal oportunidad. La inversión contracíclica aprovecha momentos de desaceleración económica para negociar condiciones favorables como comprador, que se potencia si se espera a que el ciclo cambie y las condiciones ahora sean favorables para el vendedor. Otra forma común de hacerlo es aprovechar que, con mayor madurez e institucionalidad, las empresas se valúan con un múltiplo mayor. Formalizar un gobierno corporativo o invertir en sustentabilidad pueden ser estrategias para lograrlo. Un extremo de mayor institucionalidad buscada por los fondos de Capital Privado está colocar a la empresa en una Bolsa de Valores.

Si un proyecto ofrece un rendimiento del 15% y un inversionista aspira a a un rendimiento mayor, digamos del 25%, una forma de incrementar el rendimiento del capital es “apalancar” la empresa: si el negocio obtiene un crédito con una tasa de interés menor al 15%, aumentará el rendimiento para el capital. Sin embargo, el riesgo de impago se incrementa también, por lo que los fondos que usan el apalancamiento también buscan asegurarse de que el negocio tenga flujos de efectivo estables o garantías suficientes para pagar el crédito.

En conclusión, usted puede usar la lógica de estas fuentes para considerar el atractivo de una oportunidad e incluso combinarlas para articular este atractivo. Lo importante es asegurarse que la fuente de rendimiento que busca se pueda obtener.

El autor es Profesor Adscrito del CIE, EGADE Business School. Director de la Carrera de Licenciado en Finanzas del ITESM, Campus Monterrey.