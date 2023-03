Aporta ANADE a formación ética de Abogados de Empresas

Además del dominio técnico de la profesión, los abogados deben de analizar y abordar aspectos que profundicen en el deber ser, para que tanto la sociedad, como a las grandes empresas a las que representen tengan la garantía de que sus agremiados son abogados con una formación integral, destacó el presidente de la ANADE, Javier Cristian Suárez Torres, al término del pasado Coloquio de Ética Profesional realizado en la Facultad Libre de Derecho en colaboración con alumnos y maestros de esa institución

La Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE) y los involucrados organizaron paneles donde se contó con distintos expertos del área jurídica y de la iniciativa privada con la finalidad de abordar los casos en donde aplique o se hayan aplicado estos principios.

“Si no hablamos de ética, no podemos entenderla y no podemos practicarla, entonces esa es una de las prioridades que tenemos como Colegio de Abogados por lo que decidimos arrancar el bienio con este coloquio que el evento insignia de este primer mes de trabajo y que sigue también los valores de la organización jurídica internacional de honor Phi Delta Phi que constriñe a los estudiantes y profesionistas del Derecho a actuar con ética”, comentó el ejecutivo.

“Pienso que colegios de abogados como la ANADE tendrían que significar un sello de calidad para todos los agremiados, de manera que se sepa que quien pertenece a la ANADE es un abogado de empresa que actúa con ética profesional, no es que estemos lejos de lograrlo, pero sí tenemos que ir paso a paso y lo primero es hablar de estos temas para después evaluarnos entre colegas a la luz de una potencial colegiación obligatoria de la que se ha venido hablando en los últimos 20 años en México”, destacó el Presidente del organismo.

Suárez Torres enfatizó que tras su nombramiento pea encabezar este cuerpo colegiado se centrará en trabajar para mejorar la experiencia de la membresía y causar un impacto positivo en la comunidad empresarial.

Asimismo, expuso que también buscan promover los acuerdos de vinculación con sectores públicos y privados, ser referentes en los temas de consulta pública y ampliar el apoyo a instituciones a través del trabajo profesional, aunado a duplicar su membresía actual de 150 abogados de empresa al finalizar el bienio 2023-2024.

Como ejemplo destacó que el 9 y 10 de noviembre de este año se realizará en el Club Industrial el Congreso Nacional Fiscal donde se espera contar con 300 profesionistas de la materia tributaria tanto nacionales como internacionales y también aprovechar la ocasión para celebrar el 46 aniversario de la asociación.

En marzo se realizará también el Seminario Laboral Empresarial en colaboración con el TEC de Monterrey en la EGADE, también contemplan ese mismo mes un Foro Energético para actualizarse y crear sinergias entre los agremiados al ser una materia que está generando auge a nivel nacional e internacional, aunado al lanzamiento de un Comité de Derecho Deportivo.

Finalmente se señaló que hasta el 28 de febrero mantendrán una convocatoria abierta para que los abogados de empresa se sumen a la consejos la ANADE, donde los interesados pueden pedir más información contactar a través del correo info@anadenl.com y en presidencia@anadenl.com.