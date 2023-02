Francisco Javier Orozco: ¿Por qué existen los Bancos Digitales?

Amigas y amigos lectores, desde hace algunos años hemos visto crecer poco a poco al ecosistema Fintech en México.

Desde el 2016, el número de emprendimientos Fintech en México lleva una tasa promedio anual del 23%, colocándose detrás de Brasil quien lidera el ecosistema en Latam.

Se espera que el mercado de Fintech en México alcance los 7 mil millones de dólares para 2025. Ahora bien, sabemos que dentro de Fintech existen varios segmentos y uno de ellos son los Neo Bancos que en un rápido resumen de su concepto se puede decir que son aquellos nuevos bancos 100% digitales que quieren democratizar los servicios financieros.

Esto me lleva a filosofar un rato para preguntarme, ¿por qué existen los Neo Bancos? Podríamos decir que es parte del proceso de la industria 4.0 y de los hábitos digitales que la sociedad ha ido adquiriendo durante los últimos años, pero sin duda tiene mucho mayor profundidad. Los Neo bancos ofrecen una experiencia de banca digital mucho más simple que la de los bancos tradicionales. En una sola aplicación encuentras cuenta de débito, crédito, diferentes productos de ahorro e inversión.

Ahora bien, independiente a la ola digital, también llegamos hasta este punto por algo: la banca tradicional empezó alejarse de sus clientes por “x” cantidad de circunstancias. Trámites excesivamente burocráticos, servicio al cliente totalmente superado por las necesidades y quejas de los cuentahabientes, productos y comisiones poco atractivos (sobre todo para las nuevas generaciones). ¿Cómo se puede o podía resolver lo anterior? En la digitalización de procesos y productos se ha ido encontrando las respuesta. Y es que no se puede decir de manera generalizada si una es mejor que la otra en este momento.

Muchas cosas tienen que ver con el tema de accesibilidad, donde los Neo Bancos ofrecen una experiencia para que los usuarios puedan acceder a sus cuentas y servicios financieros en cualquier momento, en cualquier lugar, en la palma de la mano. Aquí también se puede ver un gran reto para este formato ya que, separando el tema de cultura o inclusión financiera, el tema con mayúsculas es la infraestructura digital en México y la cultura digital en el país.

En la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) arrojó que el 93.8% de los usuarios de internet lo usa para comunicarse y 89.8% para acceder a redes sociales. Apenas el 30% lo usa para comprar productos (que pasó de estar en 2017 en un 16.5%) y un 24.5% para operaciones bancarias en línea. Esto habla de la necesidad de saber usar mejor el internet y lo digital. Para ejemplo un botón. Mambu, la plataforma financiera, realizó un estudio denominado “El Estado de la Banca para adultos jóvenes en la región”, en el que encuestó a millennials de 25 a 35 años y a centennials de 18 a 23 años, en 6 países de Latinoamérica. En México el porcentaje de usuarios tradicionales fue de 87% y un 16% comentó usar Banco Digitales.

Un dato interesante por analizar y de tarea para nuestros lectores que están en el ecosistema es que el 64% prefiere que todas sus operaciones sean en un solo banco y el 80% prefiere hacer todas sus transacciones en una sola app. Esto irá avanzando, tan así que actualmente el 17% de los adultos en México tiene una cuenta bancaria digital, mientras que un 13% planea abrir una cuenta para 2023 y se estima que para el 2027 llegue a un 41%, según un informe de Finder.

También algunos de los retos de los Neo Bancos van con la seguridad o incertidumbre del posicionamiento como nueva empresa, de manera directa, el temor a que no truenen o salgan corriendo, pero también existe un gran reto de comunicar qué son y quiénes son que el mercado los conozca. No hace mucho veía un estudio de Statista que mencionaba que de las principales barreras de los Neo Bancos y en general del ecosistema Fintech era de que el público desconocía su existencia y el no saber cómo funciona.

Aplaudo enormemente los esfuerzos de los grupos financieros “tradicionales” que están lanzando sus Neo Bancos. Este 2023 será un año interesante en la sana competencia por ver quien tiene la mejor versión digital en la transformación de un formato “tradicional” al “digital”. Finalizo esta sección preguntándoles, ¿ustedes conocen cuáles son los Neo Bancos del país?, ¿tendrían una cuenta con ellos?, ¿en qué se fijarían para utilizar sus servicios? Los leo.