Hugo Ortiz: ¿Necesito un contador?

La respuesta, estimado lector, dependerá de quien la responda; recordemos que la autoridad fiscal ha afirmado tajantemente que determinados contribuyentes no requieren los servicios de un contador para determinar sus impuestos; sin embargo, creo conveniente dar un paso atrás y platicar del origen de los impuestos, no se preocupe, no me refiero al nacimiento y justificación de los mismos, sino simplemente a qué se necesita para poder calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR).

En la mayoría de las situaciones para determinar el ISR se requiere obtener utilidad, para conocerla se deben identificar ingresos, costos y gastos, así como un control y registro adecuado de los mismos; si los conceptos anteriores son desconocidos para usted le sugiero que en caso de emprender algún negocio se acerque con un contador que domine el tema ya que de lo contrario sus sueños se pueden convertir en un dolor de cabeza.

Emprender puede ser una tarea alentadora, motivante que comprende actividades y decisiones para las cuales seguramente no estemos preparados y ni siquiera las tengamos contempladas; sin embargo, esto no es malo, al contrario, considero que es algo positivo, ya que de estar conscientes de lo que implica en muchos casos desistiríamos antes de comenzar. Es la ingenuidad la que nos permite iniciar nuevos retos, pero son la preparación y el conocimiento los que nos permiten continuar y avanzar.

Lo anterior lo ilustro con un ejemplo, supongamos que decide emprender un negocio de venta de pasteles, va al super, compra los ingredientes y manos a la obra: hace 2 pasteles y los vende; la pregunta del millón, ¿a qué precio?, fácil, al total de la compra de los ingredientes le agrego el 40%. Hasta aquí todo suena bien, pero si quien lee estas líneas tiene conocimientos de finanzas, negocios o es contador seguramente logró identificar que no consideró todos los costos involucrados tales como: luz, gas, mano de obra, renta, etc., esto resulta relevante para identificar que esa idea de negocios es rentable y vale la pena continuar o simplemente es un pasatiempo al que llamamos “negocio”.

Hay negocios que su estructura de costos no les permite ser escalables, es decir no pueden crecer; identificarlo a tiempo sin la ayuda de un especialista como pudiera ser un contador es complicado, seguramente lo sabría hasta que las finanzas sufran de manera considerable. ¿A qué me refiero con lo anterior?, siguiendo el ejemplo, al considerar el costo de luz, gas, mano de obra y renta por mencionar algunos quizás la venta de pasteles caseros solo sea rentable si se venden 4 pasteles diarios. Si quisiera vender más pasteles al día, tendría que comprar un horno más grande, rentar local, pagar tarifas comerciales de luz y gas (más caras), entre otros aspectos. Esto implica incremento en costos y por consiguiente sería necesario ajustar el precio.

Estimado lector, creo que después de leer las líneas anteriores su respuesta a la pregunta ¿necesito un contador? será diferente a la de la autoridad fiscal, ya que la necesidad de un contador va más allá del tema fiscal, de no considerar los puntos abordados podría terminar pagando un ISR sin haberlo causado, ¿será esa la finalidad de la autoridad fiscal ante la aseveración de no necesitar contadores para calcular los impuestos?

El autor es Presidente de la Comisión de Capacitación y Práctica Independiente del ICPNL.

Contacto: hugoo@ortizgarza.com.mx