Prevén pierda atractivo el nearshoring

La disminución de los costos logísticos para el traslado de mercancías y tiempos de entrega mejorados respecto a los que se dieron en la crisis del coronavirus, hará que en este año empresas extranjeras estén menos apuradas en venir a México a instalar sus fábricas para estar más cerca del mercado estadounidense.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, dijo que el costo logístico tiene una fecha de expiración y en China ha venido bajando, por lo que probablemente a finales de este año ya esté, en términos porcentuales, igual que los niveles pre crisis.

“Entonces ya no les va a interesar tanto (a las empresas) sobre todo si China ya no tiene su política de cero Covid y si también se van normalizando los tiempos de entrega, y habrá empresas que ya no digan tan rápidamente que se van a México porque está a un lado de Estados Unidos y los tiempos de entrega son menores”, indicó.

Señaló que el efecto del nearshoring se vio reflejado en las cifras de la Inversión Extranjera Directa (IED), particularmente en la primera mitad de 2022, que muestran que hubo crecimiento de nuevas inversiones, y cuando sean publicados los datos correspondientes al año completo, seguramente tendrán el mismo comportamiento.

Sin embargo, para 2023 ya no hay tanto potencial de crecimiento de la IED, precisamente porque los costos logísticos van a la baja, advirtió en conferencia que ofreció a los miembros de ERIAC.

Adicional a la probable menor llegada de empresas al país por efecto del nearshoring, principalmente a la zona norte, está la falta de Inversión Fija Bruta (IFB), que es un problema estructural para la economía mexicana, indicó la especialista.

Siller dijo que México ya recuperó los niveles precovid de la IFB, pero todavía está 10 por ciento por debajo de su nivel máximo histórico alcanzado a mediados de 2018.

Estimó un crecimiento alrededor del 2.3 por ciento de la IFB para este 2023, y probablemente, de continuar esta tendencia, será en 2026 ó 2027 cuándo el país recupere los niveles máximos históricos.

“¿Cómo le podemos hacer para crecer al 3, al 4, al 5 por ciento?, pues va por aquí, por la Inversión Fija Bruta, pero desafortunadamente sigue muy estancada”, señaló Siller.

Agregó que de acuerdo con una encuesta que hace el Banco de México a especialistas del sector privado, lo está frenando a la IFB es la inseguridad pública que durante siete meses consecutivos aparece como el principal freno de la economía y de la inversión.