Thomas Michael Hogg: CEOs make things happen

Las olas de innovaciones y disrupciones se acortan cada vez más y nuestro ciclo económico actual empieza a adoptar de forma seria los temas de digitalización, industria 4.0, tecnologías de información y “cybersecurity”.

También el tema de sustentabilidad en temas de energías más limpias y propuestas de valor sustentables están en las prioridades de un(a) CEO. Estas tendencias han implicado una fuerte presión en los aumentos de precios de insumo acelerado aún más por temas del Covid-19, el propio cambio climático y la guerra en Ucrania.

El gasto de estímulos gubernamentales con Trump y Biden de 5 billones (mil mil millones) de USD para sustentar la economía estadounidense durante el Covid-19 explica la principal razón de una posible contracción por la desaparición de los mismos paquetes de estímulos económicos.

La desaceleración de la economía global será un tema importante en el “World Economic Forum” en Davos durante estos días, donde por cierto están Samuel García e Iván Rivas en estos momentos aportando valor.

Los inversionistas siguen con cierta cautela, pero aun así la innovación “tech” y transformación sustentable de las industrias continuará y crecerá. Este 2023 será el año de despegue de la Electro-Movilidad a nivel de inversiones, nuevas plantas y modelos.

La tasa de crecimiento anual del mercado mundial de Electro-Movilidad es de 25 por ciento de aquí hasta 2028. El 88 por ciento de los carros nuevos registrados en Noruega en el 2022 eran eléctricos.

En el CES 2023 hace 2 semanas en Las Vegas el tópico de vehículos eléctricos dominó la agenda de lanzamientos y los anuncios de inversión de Tesla en Santa Catarina y Katy (Texas), de BMW en Carolina del Sur y San Luis, y de GM en Ramos Arizpe confirman que la nueva tendencia es una realidad. Esto detonará un dinamismo también a otros sectores durante el resto de la década. La estrategia y gestión de negocio debe estar bien enfocada en este entorno complejo y retador. Entonces, ¿cuáles son las cuatro tareas que debe tener cualquier CEO en su agenda durante el inicio de este año?

Primero, fortalecerse y defenderse financieramente. Solamente 20 a 25 por ciento de todas las empresas en el mundo logran tener un crecimiento rentable (top and bottom line growth) año por año durante un mediano plazo.

El análisis del presupuesto anual tiene igual de importancia que la comunicación y colaboración del mismo. Las metas de utilidad bruta en pesos o dólares deben desglosarse por clientes actuales y nuevos, productos/servicios, geografías y vendedores (key account managers). El enfoque debe ser atender clientes rentables y repetitivos.

La gestión y el reporteo semanal a través de tableros de control son clave también, así como lo describe Sean Covey en su libro “Las 4 disciplinas de la ejecución”, dónde menciona que los equipos de trabajo muchas veces parecen jugar fútbol soccer en el parque sin saber como va el marcador y sin tener noción del tiempo. Covey señala como cambiará la conducta de los jugadores si tendrían consciencia y visibilidad del marcado mostrando 1 gol en contra en el minuto 88.

Ojalá los y las líderes de las áreas en la empresa con sus equipos persiguen este año con mucha más contundencia los resultados financieros. El o la Director(a) General debe encargarse de hacer visible como vamos en los indicadores clave de desempeño, en especial en las finanzas.

Además, se deben definir los “sprints” financieros para el 2023 que son iniciativas que mejoren utilidades y el flujo de efectivo. La utilidad (UAFIR) debe crecer doble-digito. Ya con una buena utilidad teniendo flujo remanente se deben generar reservas, reinversión, generación de valor económico para los accionistas y una diversificación patrimonial.

Segundo, el plan estratégico debe estar bien compartido con el personal en un evento de lanzamiento y en las juntas de equipo. Aparte de la misión y visión es clave explicar los elementos clave del modelo de negocio y la propuesta de valor. 2023 es también el año de la competencia sobre el liderazgo en “valor agregado”. Calidad, tiempo de respuesta, atención, “expertise” y reputación se deben ganar y jugarse de nuevo arrancando el año.

Tercero, la Dirección General debe pedir y gestionar planes de área anuales bajo la ley de Pareto. Las preguntas a contestar son: ¿Cuál es el 80/20 de cada área para el 2023? ¿Cuáles son los cuatro “milestones” o goles que van a meter este año para transformar su área y aportar financieramente a la empresa, aumentando la competitividad? Es decir enfocar bien los distintos departamentos.

El área de finanzas debe medir, mejorar y dominar el ciclo de conversión de efectivo (Cash Conversion Cycle). Aquí aplica mi frase favorita de finanzas: “Las empresas no quiebran por no vender, las empresas quiebran por no cobrar.” RH a la vez debe retener el talento clave y agregar jugadores nuevos que hacen la diferencia estando en la zona del 80/20. Y asegurarse a la par ser un “Great Place to Work”.

El área de “Operaciones” debe lograr entregar en forma y tiempo los productos, proyectos y/o servicios de calidad (con un fill-rate de mínimo 98 por ciento). Esa planificación y ejecución táctica entre áreas significa crear metas y condiciones para que las acciones establecidas en la planeación estratégica sean alcanzadas o superadas.

Cuarto, el/la CEO debe asegurarse tener la mejor fuerza de venta de su industria en términos de retención y adquisición de cuentas clave o más bien conquistar el mercado meta. El enfoque hacia el cliente es fundamental y aparte la cobranza y los márgenes se definen con un desempeño integral en ventas de la misma forma. Tener un equipo de alto desempeño comercial ocupa lograr ser la compañía número 1 en “cash flow”. Además, hay que tener aliados comerciales y dominar múltiples canales de venta y mercadotecnia (offline y online).

Bastante obvio y básico. Pero la excelencia en lo básico y la ejecución impecable de la estrategia y mejores prácticas son retos mayores con los cuales se topa a diario la Dirección General. Escogemos bien. O llegamos con resultados o llegamos con excusas al Consejo. El Consejo de Administración siempre prefiere ver resultados y se aburre o molesta escuchar los “rollos” porque ahora no llegamos a ciertas metas. Entonces “CEOs”, ¿están conmigo? Éxito para el 2023 significa “Make things happen”.