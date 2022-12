Agustín Rosa: Transformación digital al alcance de todos

Uno de los retos financieros de nuestra sociedad es la transformación digital de microempresas, comercios locales y emprendedores en zonas rurales.

Las pasarelas de pago digitales han cambiado la forma en que se administran las pequeñas empresas y la forma en que interactúan con sus clientes. Atrás quedaron los días en que las empresas necesitaban tomar días para aceptar pagos, gracias a la aparición de un ecosistema de pago digital. Es por ello que se requiere de un ecosistema que brinde una oportunidad para que las pequeñas empresas prosperen y puedan ser más competitivas en estos momentos de pandemia.

El impacto de los servicios financieros digitales en todo el mundo se puede medir en términos de inclusión financiera, crecimiento económico y creación de nuevas oportunidades. Una empresa puede tener el mejor producto, la mejor página web y el mejor equipo de personas, pero si la pasarela de pago no funciona, la tarjeta de crédito no pasa, la venta no se ejecuta.

Y si la plataforma de comercio digital no está encriptada y los datos que recopila son vulnerables a que los puedan robar, los clientes dejarán de confiar en el negocio y no podrá vender online.

El proceso de transformación digital puede parecer desalentador para las pequeñas empresas. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así ya que, con las herramientas adecuadas, se puede llevar un negocio fácilmente a través del proceso de transformación digital, de manera ágil, eficiente, y a un bajo costo, adaptado a las necesidades de cada empresa.

Cuando un negocio se adapta al modelo de negocio digital, realmente no se tiene que levantar el teléfono o tener una reunión a cientos de kilómetros con un potencial cliente para hablar de negocios. En su lugar, puedes utilizar Internet para comunicarte y colaborar con ellos. Construir relaciones digitales con clientes y socios en todo el mundo es una forma mucho más fácil de hacer negocios.

La transformación digital ayuda a las empresas a ser más competitivas, tomar decisiones ágiles y efectivas, a ofrecer una mayor calidad en el servicio para diferenciarse de la competencia. No todo el mundo necesita la misma solución y, por lo tanto, no se requiere de una gran inversión para tomar el paso de subirse a la digitalización. Se puede empezar con herramientas tan sencillas como una terminal de pago, aceptar cobros mediante código QR o sumarse a un marketplace para vender los productos que la empresa ya tiene a cualquier persona que desee adquirirlos mediante la web.

El primer paso en la transformación digital es entender la situación real de la empresa, negocio o emprendimiento. Lo segundo es implementar un primer habilitador tecnológico que permita subir a la organización a la transformación digital y utilizar la tecnología para ser más competitivo en el mercado y dar un servicio de mayor calidad en menor tiempo. El tercer paso es medir los resultados conseguidos para tomar decisiones de mejora, incluir nuevas herramientas digitales o hacer los ajustes necesarios.

Entre los esfuerzos para promover una mayor digitalización de las pequeñas empresas, cabe señalar a Transforma, evento que se ha llevado a cabo este año en Querétaro y en Monterrey, con el que se busca acercar las soluciones digitales a los pequeños y micro emprendedores con los proveedores de tecnología de transformación digital, con el objetivo de desarrollar la inclusión financiera en México y ayudar a activar la economía local, así como la generación de empleo que genere un impacto social positivo.

El autor es profesor investigador del FAIR Center de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Director de Entrada de Negocios en el Campus Querétaro. Es Doctor en Cómunicación Social por la Universidad Complutense de Madrid.