Se desploma Inversión Extranjera en el sector eléctrico en México

La inversión pública en México no crece porque no invertimos y no por falta de financiamiento ni de oportunidades sino por incertidumbre, porque el gobierno decidió cerrar espacios donde generamos cuellos de botella como lo es en la electricidad, comentó Carlos Elizondo Mayer-Serra.

Al participar en el Alacero Summit 2022 en Monterrey, Nuevo León, explicó que cualquiera que está en el ramo de la manufactura, la principal restricción que tienen hoy para operar en el país es tener electricidad a buen precio con certidumbre y que sea ecológicamente sustentable.

Detalló que la inversión extranjera en el sector eléctrico en México en lo que va en el año es de 624 millones de dólares, (mdd), cuando en el 2018 ascendió a 4 mil 800 mdd, mientras que la inversión pública en el sector eléctrico durante el 2018 fue de 41 mil 864 mdd, en el 2021 fue de 24 mil 783 millones de dólares.

La inversión pública en el sector eléctrico había estado subiendo y ha caído en forma dramática a pesar de las reglas se han ido sesgando para ayudar a la inversión pública, destacó el politólogo.

Mencionó que la inversión extranjera en el sector eléctrico se colapsó porque las reglas del juego cambiaron y estamos en una situación absurda con plantas eólicas, solares y termoeléctricas desconectadas de la red, por ejemplo, la planta de Iberdrola.

Dijo que existen problemas para surtir suficiente electricidad, para dar certidumbre y salir adelante y esto, que es un gran problema, en el futuro será una gran oportunidad para el siguiente gobierno.