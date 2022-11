Sara Lozano: Urge reforma para fortalecer a partidos políticos

En la Central Electoral del INE se puede encontrar la nota y la opinión emitida por la Comisión de Venecia respecto de las reformas electorales propuestas por el partido MORENA. (No es difícil leerla y son 16 páginas, aquí dejo la liga[1])

Entre los varios elementos de relevancia y las muchas lecturas posibles, hoy el enfoque es la efectividad de los partidos políticos, la relación entre ingresos y resultados.

Lo dicho originalmente sobre la reforma electoral por el presidente de México en sus diversos informativos plantea la necesidad de reducir el dinero que se entrega a los partidos políticos. No lo dijo, pero es un hecho, que este rubro representa el gasto más fuerte en el sistema electoral mexicano. En la reforma que se presentó en abril ya no parece tan importante el gasto ordinario, sólo se conserva algo sobre limitar gastos de campaña.

La efectividad de los partidos políticos es bajísima. La razón fundacional de estas instituciones electorales es la de ‘promover la participación del pueblo en la vida democrática’ lo que se supone actividades para que toda la ciudadanía – mayores de 18 años – participen 1) asistiendo a las urnas y 2) se propongan a las diferentes candidaturas.

Cuando no hay campañas los partidos se financian principalmente con el ‘gasto ordinario´ que es el dinero público que reciben –el que no están considerando tocar–. Lo que la ciudadanía encuentra son una serie de comités municipales partidistas que trabajan –en el mejor de casos– para apoyar en las gestiones municipales en donde les resulta rentable. No sería del todo malo si esto se tradujera efectivamente en mayor participación en las urnas, por ejemplo, pero no es así.

El dinero que reciben se vigila para que no se desvíe, pero nadie fiscaliza los resultados, no hay premios por el incremento de la participación en las urnas o la calidad de las candidaturas presentadas, así como tampoco se sanciona que la gente no asista a votar. Yendo más allá tampoco existen formas de medición/control para los procesos de selección interna de los partidos sean democráticos, que cumplan con la paridad y que las oportunidades sean equitativas para toda la militancia. Y todo eso se establece en la ley.

No se puede exigir a un partido político, por ejemplo, que presente candidaturas con un conocimiento político elemental para la función que realizarán. No se puede sancionar la simulación consiste y comprobada en el registro de candidaturas de los grupos vulnerables ni de sus presupuestos etiquetados.

Asusta pensar que existe un acuerdo no dicho en donde se debatirá la propuesta de debilitación del INE con el fin de mantener los recursos partidistas. Terrible es debilitar al árbitro y darles uñas a los jugadores.

