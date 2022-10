Jorge O. Moreno: Telecomm, de enviar telegramas a recibir remesas

La recepción de remesas en México provenientes de Estados Unidos (EU) sigue alcanzando niveles históricos para ubicarse, junto con la inversión extranjera directa, en una de las principales fuentes de divisas para el país, y contribuir así a la relativa estabilidad observada en el tipo de cambio peso-dolar.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), hasta agosto del presente 2022, el envío de dinero de EU a nuestro país acumuló 28 meses consecutivos de crecimiento. En particular, Banxico informó este lunes que de enero a agosto de 2022 han entrado más de 37 mil 934 millones de dólares de remesas, lo cual significó un avance anual de 15.2 por ciento cuando se compara con el mismo lapso de 2021.

En términos del instrumento financiero utilizado para su recepción, durante los primeros ocho meses de 2022 el 99.0% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, las cuales colocaron 37 mil 552 millones de dólares en el mercado.

Dado el tamaño potencial de un mercado tan importante en el manejo de recursos financieros, y cuyo destinatario y receptor final incluye tradicionalmente a comunidades de ingresos bajos que constituyen el punto de origen de los migrantes, uno de los proyectos de reforma más recientes del gobierno federal ha sido la reingeniería de Telecomunicaciones de México (Telecomm) para utilizarla como plataforma de una nueva institucion financiera enfocada en los servicios destinados a los hogares más pobres y vulnerables del país que carecen de mecanismos de inclusión financiera.

El pasado mes de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó transformar Telecomm en “Financiera para el Bienestar”. Esta nueva institución pública será la única que podrá entregar recursos de los programas “Tandas del Bienestar” y “Créditos a la Palabra”. En este sentido, se busca recibir remesas, promover el ahorro, promover las corresponsalías bancarias, pagar distintos servicios, y ofrecer créditos públicos.

De acuerdo con el mandatario, este nuevo instituto financiero se crea gracias al creciente deseo de miles de mexicanos en EU de regresar a México, por lo que además de la “Financiera para el Bienestar” se tiene contemplado lanzar un programa para apoyar con seguridad social y vivienda a los migrantes.

Al respecto de este tema, el día de ayer se realizó en el Congreso del Estado de Nuevo León el “Foro: Inclusión Financiera de las personas Migrantes y sus Samilias” organizado por el Diputado de Morena, Waldo Fernández. En este evento, María del Rocío Mejía, directora nacional de Telecomm informó que para el próximo año, este organismo busca alcanzar el 10 por ciento del mercado de empresas que entregan remesas en el país, duplicando su participación con respecto al 5 por ciento de mercado que actualmente proveen, buscando asi consolidarse como el principal canal de envío para estos recursos.

Para lograr este objetivo, la funcionaria destacó que los servicios que ofrece el organismo para la recepción de remesas se fundamentan en el no-cobro de comisiones, además de una tarjeta sin costo para que los beneficiarios de las remesas no se lleven todo en efectivo.

Ante la reducción dramática en el uso de telégrafos ocurrida en los últimos 12 años, al pasar de 4,487,513 en 2010 a 139,000 durante 2021, el uso potencial de las redes y oficinas de Telecomm con sus casi 1,750 sucursales distribuidas a lo largo del país y con acceso a comunidades remotas, ubica a esta nueva intermediaria como una férrea competidora potencial por los recursos provenientes de remesas.

De consolidarse esta transición hacia una intermediaria financiera en funciones, las nuevas oficinas de Financiera del Bienestar de la mano de las sucursales del Banco del Bienestar, constituirían el andamiaje enfocada para atender al sector de ahorro y crédito popular del país y fomentar la inclusión financiera desde el sector público.

¿Cual será la respuesta estratégica que implementarán los otros intermediarios financieros ya posicionados en el mercado, incluyendo a la banca comercial y otras corresponsalías, para competir con Financiera del Bienestar? ¿Cuál será la contraestrategia esperada de Financiera del Bienestar a fin de lograr los objetivos de política del gobierno federal? ¿Cómo esto beneficiará al usuario final y a la economía?

Nota al pie: El pasado lunes 10 de octubre se otorgó el Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Aldred Nobel, conocido brevemente como Nobel en Economía, a Ben S. Bernanke (MIT), Douglas W. Diamond (University of Chicago) y Philip H. Dybvig (University of Washington at St. Louis) por sus estudios sobre el funcionamiento de los bancos y su papel en las crisis financieras. De la mano del trabajo de Robert Townsend (MIT), sus contribuciones al entendimiento de los microfundamentos de las crisis bancarias será tema de futuras entregas en este espacio.