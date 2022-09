Miguel Moreno Tripp: Control de precios o shrinkflation

De acuerdo con el CFA, “A veces, los gobernantes determinan que el precio de mercado es “demasiado alto” para que los consumidores lo paguen, por lo que utilizan su poder para imponer un techo al precio por debajo del precio de equilibrio que se fijaría en el mercado …

… Ciertamente, los límites de precios benefician a cualquiera que haya estado pagando el precio más alto anteriormente y aún pueda comprar todo lo que quiera al precio máximo más bajo. Sin embargo, la historia es más complicada que eso …

… Cuando se imponen los precios limites, suceden dos cosas: a los compradores les gustaría comprar más al precio más bajo, pero los vendedores ahora estarán dispuestos a vender menos … de modo que se genera una pérdida llamada pérdida de peso muerto porque es un potencial beneficio que se pierde tanto para los clientes como para los productores ...”. Nadie sale ganando con precios topes, salvo la transitoria popularidad del gobernante en turno.

Suponga que a lo que sea que vende u ofrece como servicio la empresa en donde Ud. trabaja se le pone un precio límite buscando “apoyar a sus clientes”; como dijera el clásico “… y Usted ¿Qué haría?”, ¿Seguiría vendiendo la misma cantidad de producto que vende o proporcionando el mismo servicio con un precio limite?

Tendría de tres sopas a escoger: sube el precio y entrega la misma cantidad de producto; baja el precio, pero la cantidad de producto se verá afectada (se le conoce como shrinkflation) o, si ofrece la misma cantidad al menor precio ¿está seguro de que no pone en riesgo la permanencia de su empresa en el mediano plazo?

¿Se debe ser solidario con los clientes? Suena muy noble, pero cuando hay vacas flacas para las empresas ¿Ha escuchado alguna vez que los clientes paguen más o consuman más por apoyar a alguna empresa? En la pandemia quebraron algo así como un millón de empresas (aquí se pueden insertar dramas acerca de lo malvados que son los empresarios) … pero esos cierres representaron dejar sin empleo a 3 millones de personas ¿Y la solidaridad de los mexicanos, apá?

Para entender los niveles de inflación en México no se puede ignorar la situación mundial: la pandemia afectó a las cadenas productivas, incluyéndonos directa o indirectamente; la invasión no provocada de Rusia a Ucrania trajo como consecuencia sanciones internacionales que, a su vez en represalia, Rusia redujo los niveles de entrega de gas a Europa. Se afectó particularmente a Alemania, motor de la economía europea. Eso junto con los precios más altos del petróleo, aumentan los costos de transporte, internacional y nacional. Lo de ufanarse de que PEMEX tiene más ingresos, no por eficiencias, sino porque el precio de los productos que vende es más alto ¿Se dan cuenta de que esos sobre precios lo pagamos los consumidores? Y si lo subsidian, nuestros ínclitos gobernantes y sus ciegos seguidores ¿Cómo de donde creen que salen los recursos que usan -abusan y dilapidan- para poder dar subsidios? Probablemente crean en el hada madrina hacendaria que crea recursos de la nada y de los cuales “merecidamente” les ha hecho justicia la revolución (perdón, eso se usaba en la versión anterior del partido).

¿Hay alguna solución mágica para reducir la inflación? Es el aumento de las tasas para reducir el consumo, pero, de haberse fomentado el empleo productivo y remunerado, cobrarían más impuestos que permitirían al gobierno contar con más recursos para apoyar a los más necesitados. Pero sus telarañas ideológicas no les permiten ver la realidad.