Urge a desarrolladores invertir y evitar riesgos

Ante la posibilidad de no poder dar servicio de agua y drenaje en edificios en construcción y en fraccionamientos por no contar con las factibilidades correspondientes, y ante el riesgo de que broten aguas negras en las calles de varias zonas de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), hizo un llamado a los desarrolladores de vivienda para que regularicen su situación con este organismo y con el municipio correspondiente, en pro de la población.

Además, indicó que los empresarios del sector inmobiliario tienen que invertir en el equipamiento para tener un buen servicio de agua potable así como de drenaje de los edificios que construyen.

“Nosotros no podemos nunca dar agua más allá de cuatro o cinco pisos, en el mejor de los casos seis o siete, pero hay edificios de 30 pisos y ahí es imposible con nuestra red”, señaló Barragán.

Agregó que hay algunas zonas que carecen de tanques, lo cual se arregla construyéndolos, y en este sentido se está planteando la construcción de uno nuevo de 10 mil metros cúbicos (m3) con financiamiento de desarrolladores, en el sector Cumbres, en Monterrey, así como en el municipio de García.

“Estamos buscando primero que no se afecten a terceras personas que de buena fe compran un departamento que luego resulta que no hay agua o que no hay drenaje, y segundo, que no se afecte a la ciudad, porque créanme, y esto lo digo con toda seriedad, sí no arreglamos esto, va a comenzar a escurrir aguas negras por las calles porque las tuberías de drenaje sanitario no tienen capacidad”.

“Y está pasando ya en algunos edificios que se les tiene que surtir sus cisternas con pipa porque tienen una tubería de tres cuartos de pulgada para un edificio con 300 viviendas, y eso no da”, advirtió Barragán.

Indicó que hay riesgo de que el drenaje sanitario se colapse en zonas del municipio de Monterrey en las que las tuberías datan de los años 40 como es el centro de la ciudad y las colonias Roma, Mitras y Obispado, entre otras, ya que aun así se construyeron edificios en esos lugares.

“Creemos que es urgente primero que la comunidad de desarrolladores enfrente esta problemática de la mano con nosotros, tenemos la mejor disposición de encontrar una solución siempre que la haya y, de una manera transparente, y también, por supuesto, con el involucramiento de los municipios”, comentó el directivo.

Recientemente SADM alertó a la ciudadanía de 31 edificios de departamentos en construcción que no cuentan con la factibilidad de agua ni de drenaje, aunque después se manejó la cifra de poco menos de 90 desarrollos, ubicados principalmente en Monterrey y San Pedro, situación que podría generar un problema para los inquilinos en cuanto a la disponibilidad del vital líquido, así como complicaciones en la salud.

Barragán dijo que han estado dialogando con el municipio de Monterrey al que le ha faltado tener una actitud más proactiva para enfrentar la problemática, por lo que están recurriendo a la Secretaría del Medio Ambiente del estado, la cual ya clausuró construcciones.