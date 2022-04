Sigue la incertidumbre para los inversionistas

Pese a que no se aprobó la reforma eléctrica, los inversionistas continúan con la incertidumbre de qué sucederá con los amparos interpuestos, ya que estos estarán a merced de la interpretación de los jueces, dijo César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.

Esto porque hace unos días la Suprema Corte declaró válidos diversos artículos para privilegiar a la CFE en el despacho de la energía eléctrica, por lo que la contra reforma eléctrica no es inconstitucional.

“La mala noticia, es que, con el fallo de la Suprema Corte, yo creo que eso, va a producir un verdadero problema legal.

Mencionó que hay más de 300 amparos contra la iniciativa de reforma eléctrica.

“Esto va a estar en función de qué camino van a tomar las (plantas) de autoconsumo, porque hay muchas cosas que de derecho no han caminado, pero, de hecho, sí, por ejemplo el no renovarle la posición a Iberdrola, ahí tomo una acción, sin embargo queda claro que toda esa serie de permisos iban a vencerse y no se iban a renovar, eso decía la ley”.

“Por un lado, tenemos las plantas que tenían contrato con CFE para surtirle esa energía y por otro los que se ampararon”, puntualizó Cadena Cadena.