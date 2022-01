Garantizará rentas y pago de servicios con nowo

Grupo Financiero Aserta, el grupo asegurador y afianzador líder en el otorgamiento de garantías en México, presentó ayer en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México a nowo, el primer seguro de caución que garantiza el pago de rentas y servicios en el país para el beneficio de arrendatarios, arrendadores e inmobiliarias.

Mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) y machine learning, nowo garantiza el pago de rentas y servicios, sin preocupaciones entre los participantes del mercado, destacó Gerardo Lozano, director general de Aseguradora Aserta y Aseguradora Insurgentes, empresas integrantes del Grupo Financiero Aserta.

“nowo es un producto innovador y disruptivo para el mercado inmobiliario en México, que integra la tecnología más avanzada en beneficio de los inquilinos, los propietarios y las empresas inmobiliarias, para contratar de manera sencilla y ágil una garantía que les permite asegurar el pago de rentas y servicios, sin preocupaciones.

“Con el uso de inteligencia artificial y machine learning, nowo elabora modelos predictivos y apoyar a los inquilinos a rentar el inmueble de su elección. Este proceso permite construir mayor confianza entre los arrendatarios, arrendadores e inmobiliarias”.

Lozano señaló que este producto integra los mejores recursos tecnológicos para garantizar la seguridad de la información, la verificación de identidad y la autenticación de documentos.

“Con nowo desarrollamos un producto de garantía ágil y fácil de contratar a un precio accesible, que a través del uso de tecnología permite conocer y respaldar al inquilino y a la vez ofrece seguridad al propietario en caso de incumplimiento.”

Explicó que el nuevo producto cuenta con tres coberturas para renta, pago de servicios y óptima desocupación del inmueble

“En renta, si el inquilino no paga, nowo lo hace en tan solo cinco días; para el pago de servicios y mantenimiento, cubre hasta 5 mil pesos al mes, y para la no desocupación: en caso de que inquilino no desocupe el inmueble al término del contrato, nowo indemniza al propietario hasta por 50 mil pesos o tres meses de renta, lo que resulte menor”, indicó Lozano.

En rueda de prensa el director general informó que Nuevo León es una de las plazas principales para la empresa donde cuentan con más de 150 agentes y ven un gran potencial de crecimiento.

Enrique Murgía, director de Grupo Financiero Aserta, señaló que la garantía nowo se contrata de manera 100 por ciento digital, a través de un chatbot disponible en el sitio nowo.mx y con una app, que puede descargarse en iOS y Android.