Jorge Paredes: Siguen bancos teniendo tasas hipotecarias muy atractivas

El pronóstico de crecimiento económico de nuestro País para el FMI es muy bueno para el 2021 ya que cerraría en 6.2 por ciento. El PIB en México aumentó 6.4 por ciento en los primeros 9 meses del 2021 y, de acuerdo con la OCDE, se espera un crecimiento para la economía mexicana en 2022 que la ubican en 3.3 por ciento y para 2023 en un 2.5 por ciento. La inflación en México en 2021 alcanzó un 7.36 por ciento de acuerdo con el INEGI, una tasa no alcanzada en los últimos 20 años pero impulsada por una tasa de inflación muy similar en Estados Unidos del 7 por ciento, no vista allá en los últimos 40 años. La tasa de interés objetivo del Banco de México subió a mediados de diciembre en 50 puntos base para llegar a 5.50 por ciento. A pesar de esto, bancos como Banorte tienen ofertas de tasas hipotecarias muy atractivas desde el 8 por ciento que favorecen la compra de vivienda.

Al evaluar las estadísticas disponibles a la fecha en cuanto al volumen total de Vivienda Nueva colocada desde el primer día de enero del 2021 hasta el último día del mes de agosto del 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020, observamos que hubo un incremento a nivel nacional del 1.5 por ciento.

El estado líder a nivel nacional fue Nuevo León con 27 mil 184 viviendas vendidas, creciendo en un 3.4 por ciento; seguido por Jalisco, con 17 mil 600 unidades, con un decrecimiento del 6.3 por ciento; el tercer lugar fue el Estado de México, con 13 mil 514 viviendas, con un crecimiento de 2.8 por ciento; el cuarto lugar fue para la Ciudad de México, con 12 mil 768 viviendas, y el quinto lugar Guanajuato, con 9 mil 887 viviendas.

En cuanto a la Vivienda Usada, hubo un gran incremento del volumen de viviendas colocadas a nivel nacional en los primeros 8 meses del 2021 del 25.1 por ciento, resultando el Estado de México como el líder con 11 mil 241 unidades colocadas, registrando un gran crecimiento del 29.5 por ciento; seguido por Chihuahua, con 10 mil 345 viviendas, con otro gran crecimiento del 22.8 por ciento; en tercer lugar Jalisco, con 9 mil 366 viviendas, con un aumento de 25.1 por ciento; el cuarto lugar fue Nuevo León, con 9 mil 135 viviendas, y el quinto sitio para Veracruz, con 8 mil 167 viviendas usadas comercializadas.

Si observamos por segmentos, la Vivienda Residencial y Residencial Plus en los primeros 8 meses del 2021 versus el mismo periodo del 2020, a nivel nacional, se registró un importante incremento de doble dígito del 39.2 por ciento, alcanzando 39 mil 646 residencias colocadas en el primer segmento, y otro magnífico incremento del 50.5 por ciento en el segundo segmento, con 17 mil 599 Residencias Plus colocadas.

Analizando los números del segmento Residencial fueron muy favorables en la gran mayoría de los estados y liderando la Ciudad de México con 6 mil 259 residencias colocadas, con un crecimiento en el segmento del 26 por ciento; seguido por Nuevo León, en segundo lugar, con 4 mil 401 casas, y con tasas muy elevadas de crecimiento del 58 por ciento. Jalisco se ubicó en tercer lugar, con 4 mil 100 residencias; luego Querétaro, en cuarto lugar, con 3 mil 513 unidades, y en quinto lugar el Estado de México con 3 mil 348 residencias.

En el Segmento Residencial Plus el primer lugar fue la Ciudad de México, colocando 4 mil 824 residencias, con un gran crecimiento del 42.5 por ciento; en segundo lugar se ubicó el Estado de México, con 2 mil 132 Residencias Plus, con un gran crecimiento del 45.9 por ciento; y en tercer lugar Nuevo León, con 2 mil 091 Residencias Plus vendidas, también con un crecimiento todavía mayor al 63.9 por ciento.

En cuanto al segmento de la Vivienda Media, vemos que tuvo muy buen desempeño del 17.2 por ciento, con un total de 83 mil 519 unidades colocadas a nivel nacional, y Jalisco encabezando el listado con 7 mil 300 viviendas colocadas; seguido por Nuevo León, con 7 mil 061 viviendas; en tercer puesto el Estado de México, con 6 mil 704 unidades; y en cuarto lugar Ciudad de México, con 5 mil 329 casas, y resultando en el quinto lugar Querétaro, con 5 mil 310 casas.

En el segmento de la Vivienda Tradicional, hubo una buena alza del 16 por ciento, con un total de 105 mil 925 viviendas comercializadas, y encabezando el ranking se encuentra Nuevo León, con 10 mil 166 viviendas; seguido muy de cerca por el Estado de México, con 9 mil 914 unidades, y en tercer lugar Jalisco, con 7 mil 327 viviendas.

En el caso de la Vivienda Popular, en dicho periodo, hubo un retroceso (como ha sido la tendencia desde el sexenio pasado), ahora en el orden del 8.6 por ciento en todo el País, colocándose 96 mil 154 unidades, y el estado líder fue Nuevo León, con 14, mil 894 unidades; seguido por Jalisco, con 8 mil 615 viviendas; luego Tamaulipas en tercer lugar, con 8 mil 025 casas; en cuarto sitio quedó Guanajuato, con 5 mil 950 unidades, y en el quinto lugar Chihuahua, con 5 mil 817 viviendas.

Por último, el segmento de Vivienda Económica registró un gran desempeño creciendo 63.1 por ciento por otorgar mejoramientos en lugar de financiar viviendas nuevas, en la gran mayoría de los crédito expedidos. Se colocaron en total a nivel nacional 148 mil 843 créditos, resultando en el primer lugar la Ciudad de México, con 42 mil 850 créditos; seguido por el Estado de México, con 19 mil 111 financiamientos; luego Chihuahua en tercer lugar con 12 mil 587 créditos; el cuarto lugar fue Nuevo León, 9 mil 542, y el quinto lugar fue para Jalisco, con 7 mil 889 hipotecas.

Con respecto a la pandemia, y haciendo un análisis del semáforo epidemiológico de nuestro País, observamos en esta cuarta ola a la famosa variante del Ómicron, muy contagiosa, pero poco letal afortunadamente, tenemos casi todos los estados en semáforo verde, a 10 entidades en semáforo amarillo, y solo 3 estados en color naranja.

Haciendo un balance del 2021, aunque con las estadísticas que disponemos para los primeros 8 meses, en general es positivo porque hemos estado registrando un importante incremento en las ventas de vivienda, especialmente en los segmentos de vivienda Nueva Residencial, Residencial Plus, así como Vivienda Media, Tradicional y Económica, con la excepción de la Vivienda Popular. Hay que destacar que la Vivienda Usada tiene magníficos resultados en todo el País.

Para concluir, siguen las buenas noticias en el Monitor Inseguridad en toda la República Mexicana pues se reportan resultados positivos en la mayoría de los estados de nuestro País evidenciando baja en los reportes de homicidios, de los robos a casa-habitación, y también en los automóviles, considerando el periodo de enero a septiembre del 2021 respecto al año anterior y las cifras oficiales del Semáforo Delictivo.

El autor es Presidente de Realty World México, Presidente de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias, Capítulo México, 2014, 2015 y 2016.

