Thomas Michael Hogg: Tendencias irreversibles para el 2022

En el futuro inmediato hay mucho en juego, con implicaciones importantes tanto para los gobiernos como para las compañías. Estados Unidos y China son y seguirán siendo los principales competidores, pero algunos otros países como Alemania, India, Japón, Indonesia y México se perfilan para estar en el Top 10 de las economías más importantes en el 2050. Otros países con un futuro prometedor serán aquellos que han entendido que el crecimiento económico y la sustentabilidad no son contradictorios o más bien a largo plazo no se deben sacrificar.

Según un estudio del “Kearney Global Business Policy Council” los gobiernos y las empresas líderes de este mundo intensificarán la carrera para desarrollar tecnologías cuánticas y competencias robustas para crecer sus economías dentro de un entorno que exige cada vez más lo “verde”. El impacto en industrias específicas, comenzando con la agricultura, la energía y la alta tecnología, será profundo. A medida que ciertos recursos como el agua se vuelven más escasos y que seguimos impactando negativamente en el clima, los/las directivos tienen que adaptar una mejor práctica en enfoque ambiental, social y de gobernanza (ESG) para sus empresas, lo que llevará a más compañías a priorizar de forma seria la reducción de su huella de carbono y su huella hídrica global. Los gobiernos necesitan optimizar sus instituciones, su infraestructura (física + digital) y su entendimiento del futuro de manera significativa si quieren hacer realidad su potencial de crecimiento a largo plazo.

Otra megatendencia es el uso de las monedas digitales tanto para el tema de inversión como para el consumo. Predominarán en el futuro intercambio porque ya esas monedas digitales se establecieron como “Central Bank Digital Currency” (CBDC, por sus siglas en inglés) en el 80 por ciento de los bancos centrales. Las CBDCs están preparadas para ofrecer una gama de ventajas a los gobiernos y los consumidores, que ampliarán su papel en el sistema financiero global. La disrupción completa en el futuro mundo financiero se dará cuando “Metaverse”, “NFTs” y “Web3″ se empiecen a ligar más.

El tema de la descentralización es una tendencia que en ciertos países occidentales le dará aún más voz y voto al consumidor o al “pueblo”, algo similar que pasó con la industria de los medios tradicionales hacia el poder de las redes sociales. De hecho cada dos o tres décadas surgen disrupciones que registran un precedente y se convierten en punto de partida en la historia de la humanidad y de los negocios. La industria automotriz se estará transformando hacia coches eléctricos mucho más rápido que muchos expertos estiman.

Según el índice de Desempeño Medioambiental de Yale, la velocidad de nuevas regulaciones para la sustentabilidad en países como Dinamarca, Noruega, Suiza, Holanda, EUA o Alemania se aumenta de forma acelerada. También la ONU persigue la directriz de crear ciudades, industrias y comunidades sustentables. Estamos realmente viendo una era de múltiples cambios y transformaciones que vinieron para quedarse en 2022 o más tardar de aquí hasta el 2025. Para la toma de decisión directiva esto significa prever y prepararse para renovar la forma de hacer negocio y actuar en el mundo.

La profundidad de nuevos conceptos ha sido acelerada y compleja a la vez. “Sustainable first”, “Conscious Mobility”, “Circularity”, “Life-Work Balance”, “Frictionless Buying”, “Consumer Happiness Lifetime Value”, “Customer Engagement Standard”, “Convenience Generation”, “Metaverse”, “Decentraland”, “NFTs”, son tendencias que pronto serán el “New Normal”.

En un contexto empresarial donde este año vamos a hablar cada vez más sobre “Responsible Production”, “Climate Action”, “Industry 5.0″, “Ally Shoring”, “Fill Rate Leadership”, “Employer Brand”, “Great Place To Work”, “B-Corp”, “Googlization”, “Blockchain” y “Cybersecurity”, son tendencias y términos de negocio que definen la futura competitividad, atractividad y valuación de una compañía. En las empresas líderes vamos a ver continuas mejoras de productividad impulsadas por la tecnología y en beneficios ofrecidos a los y las colaboradores/as.

Desde el punto de vista ético, el capitalismo consciente incluye de forma bastante integral estas tendencias con sus cuatro principios pilares de “higher purpose”, “stakeholder orientation”, “conscious leadership”, y “conscious culture”. Pero hay que agregar temas de digitalización, competitividad, crecimiento rentable y sustentabilidad.

En conclusión, con todo el afán del crecimiento económico, el reto para los y las tomadores de decisión estará en no perder el enfoque hacia un desarrollo holístico y modelos de negocios verdaderamente circulares, pero funcionales y éticos a la vez. Sesiones de planeación estratégica incluyendo los temas mencionados y logrando una síntesis en el “quehacer” para el corto y largo plazo se vuelven cruciales para el futuro éxito de cualquier empresa.

En este contexto las empresas transnacionales necesitan estrategias que sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a las macrotendencias, las preferencias de los clientes locales y la dinámica del mercado internacional. Lo que sí veo muy importante es habilitar, formar e incentivar a los empresarios/as y emprendedores/as para que sigan generando buen empleo y buen negocio, cuidando el aspecto moral dentro de estos entornos nuevos. En el futuro, una mayor complejidad en la buena toma de decisión nos va a acompañar cada vez más. Entonces, “prepárense” porque aprendí de un gran mentor: “You can’t get ready when we are there”.