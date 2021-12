Félix Cárdenas: Aceleradoras de “Search Funds”: Emprendedores, Mentores, e Inversionistas van por retornos superiores

Un fondo de búsqueda, o “Search Fund”, es un vehículo de inversión a través del cual un emprendedor recauda fondos de inversionistas para adquirir una empresa, la cual dirigirá operándola para crearle valor y venderla posteriormente persiguiendo crear retornos para los inversionistas y el emprendedor. Un fondo puede o no encontrar una empresa para adquirir, si encuentran una empresa y convencen a sus inversionistas de que aporten capital para el negocio, entrarán a la etapa de operar la empresa. Durante un periodo de cinco años, el emprendedor, ahora como nuevo CEO, intentará hacer crecer el negocio, y pagar la deuda de la adquisición. La última etapa ocurre aproximadamente siete años después de que inició el proceso, esto es la venta de la empresa o la salida. El fondo buscará nuevos compradores para la empresa y dividir las ganancias con sus inversionistas.

Existen principalmente tres tipos de “Search Funds”: Autofinanciado, Tradicional, y Acelerado. En el primer caso, el emprendedor autofinancia su proceso de búsqueda, vive de sus ahorros hasta que está por adquirir una empresa. En ese momento solicitan financiación para el capital y la deuda para la adquisición. El buscador autofinanciado comúnmente mantiene, al menos, el 50% de la empresa después de la adquisición. En segundo lugar, los “Search Funds” tradicionales son respaldados por inversores con financiamiento en dos etapas. Primera, para financiar su período de 24 meses de búsqueda, que incluye salario, costos de due-diligence, viáticos, y otros gastos. En la segunda etapa es para financiar el capital de la empresa que desean adquirir. A menudo los emprendedores se quedan con el 25% de la empresa y sus inversionistas se quedan con el 75%. Finalmente, en el tercer tipo, el emprendedor acelerado vive el proceso a través de una “Search Fund Accelerator” (SFA), que le brindara capital y mentoría para aumentar su probabilidad de éxito. Comúnmente el emprendedor obtendrá el 25% de la empresa, pero contando con expertos que lo acompañarán durante el proceso.

Desde el 2015 las SFAs se han venido integrando al ecosistema del Emprendimiento vía Adquisiciones. Son un modelo innovador alternativo de capital privado que brinda mentoría y capital a una generación de emprendedores cuidadosamente seleccionada. Cada emprendedor busca una compañía para adquirirla, gestionarla, crecerla, y venderla. Basándose en técnicas probadas de aceleradoras de startups como Y-Combinator y Techstars. Las SFAs han construido un ecosistema para acelerar el éxito del emprendedor, han adoptado varias formas a medida que el modelo gana tracción a nivel mundial. Existen en EE. UU., Canadá, Japón, Suiza, y ahora en México con iniciativas como la recientemente establecida por EGADE Business School. La razón principal de crear una SFA es, que encontrar, adquirir y administrar una empresa no es tarea fácil. De hecho, es muy difícil. La mayoría de quienes eligen este camino no logran sus objetivos. Las SFAs están diseñadas para aumentar la probabilidad de éxito de los emprendedores, “searchers” o buscadores. El 31% de los buscadores tradicionales no logran adquirir una empresa. La búsqueda típica de dos años es una carrera contra el tiempo. Los buscadores pierden tiempo ya que tienen que aprender a buscar por sí mismos, comúnmente se distraen persiguiendo empresas defectuosas, no cerrando así buenas ofertas. En cada paso de su búsqueda, se enfrentan a nuevas curvas de aprendizaje, que agravan el riesgo de fracaso. El 28% de los buscadores tradicionales compran una empresa, pero no ganan nada. En ocasiones los buscadores compran negocios que nunca deberían haber adquirido. Carecen de orientación suficiente a través de ejecutar un debido “due-diligence”, la estructuración de acuerdos y el cierre. Es así que cerca del 60% de los buscadores no gana nada en el modelo de fondo de búsqueda tradicional. Otro 11% de los buscadores que compran una empresa no ganan lo suficiente para cubrir sus costos de oportunidad. Los buscadores pasan dos años buscando una empresa y entre cinco y siete años como CEOs, con lo que se están comprometiendo casi una década. Los rendimientos financieros personales de un buscador serán mucho menores que otros trabajos posteriores al MBA si su empresa sólo crece modestamente bajo su liderazgo. Si bien los buscadores aprenden mucho al comprar y administrar un negocio, muchos no obtendrán las recompensas financieras que esperaban, y mucho menos cubrirán sus costos de oportunidad. Las SFAs llegan a México para aumentar la probabilidad de éxito económico para el emprendedor y sus inversionistas.

El autor es el Director del Centro de Innovación y Emprendimiento de EGADE Business School. Es Socio de Ascendis Capital donde se asocia con empresarios para crear valor a las empresas.