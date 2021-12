Thomas Michael Hogg: Sustentable, digital y rentable: ¿Se debe combinar?

Nuestro planeta sufre una enorme crisis ambiental. Ciertas ciudades sufren de una muy mala calidad de aire. Ciertas compañías y ciertos gobiernos aún no tienen una estrategia contundente de sustentabilidad. Otras empresas carecen de un enfoque digital para poder enfrentar la competitividad tecnológica que existe ya en todas las industrias.

Una buena pregunta para la Alta Dirección es si sus empresas realmente están tomando estos temas en serio. Pensar de forma circular y tener un modelo organizacional circular es todavía un tema en desarrollo en muchas partes del mundo, también cuando hablamos de estados como Texas o Nuevo León que tienen y dependen aún de industrias más tradicionales. La pregunta es por qué estos Estados aún no se caracterizan por Alta Tecnología. Considero que es un tema de no tener un mayor sentido de urgencia y de no entender los grandes beneficios. Con mayor digitalización, sustentabilidad y tecnología las empresas podrían asegurar futuras ventas y tener una mayor eficiencia energética y operativa, reducir costos y hasta aumentar su competitividad. Muchas compañías grandes se adaptan a las tendencias digitales y tienen una estrategia de sustentabilidad para la bolsa de valores y sus inversionistas.

Los y las inversionistas internacionales valoran cada vez más el tema de la sustentabilidad como criterio de inversión, lo que demuestra que el desempeño medioambiental, la responsabilidad social y el gobierno corporativo tienen un impacto significativo en el éxito financiero a largo plazo en las empresas. La falta de planificación y diseño de un modelo más circular tiene un alto costo de oportunidad. En un estudio que realizamos en TMH Consulting & Investment Group, hemos observado que más del 50 por ciento de las empresas no cuentan con un robusto proceso de planeación de su futuro modelo de negocio.

La mejora del modelo de negocio es la medida más importante, enfrentando la actual disrupción financiera, logística y digital. Los modelos de negocio circulares, generando valor para el cliente, los/las accionistas, los empleados/as y el planeta serán por mucho los más competitivos. Los nuevos unicornios o más bien “pegasus” de este mundo tienen esta propuesta de valor que impacta al futuro. Solugen (“Climate Tech”), Stripe (Fintech), Canva (Software), Klarna (Fintech), Beyond Meat (Alimentos), Kavak (Automotriz), ByteDance (Inteligencia Artificial), SpaceX (Aeroespacial), o Instacart (Logística) son buenos ejemplos de la capacidad de disrupción digital y/o sustentable de estas empresas innovadoras.

El nuevo reto está en la innovación empresarial y que los/las empresarios/as quieran salvar al mundo. Modelos de negocio sustentables, Industria 4.0 y crecimiento rentable son las tendencias empresariales que llegaron para quedarse. Los tomadores de decisión tienen un papel importante que desempeñar para que esto mejore, ya que están en el centro de las decisiones que determinan el crecimiento económico, el avance tecnológico y el impacto ambiental. ¿Qué nivel de circularidad, planeación y futuro impacto financiero tiene tu empresa?