América Latina observa retos para aprovechar tendencias de “nearshoring”

Ante la alta dependencia crítica de América Latina al sistema financiero internacional, sus altos costos de energía, transporte y los rezagos en educación acentuados por la pandemia de covid-19 se vuelve un mayor reto para la integración de la región al reacomodo de las cadenas de producción, por el nearshoring y “reshoring”, coincidieron Moisés Naim, intelectual y ex ministro de Venezuela y Luis Alberto Moreno, expresidente del BID.

“Como deseo es absolutamente legítimo y necesario, como realidad es más difícil, estamos viendo una redefinición de todo lo que son las cadenas de suministro y no necesariamente cierto que la dependencia de China va a disminuir de manera dramática”, expuso Moisés Naim en el Summit de Alacero 2021.

Explicó que los incentivos para la producción de materias primas en Asia se mantienen, era más barato producir las materias primas afuera y transportarlos de manera muy eficiente en el “just in time” y ahora existe una ansiedad en contar con cadenas de suministro “just in case”, es decir, por si acaso.

En su oportunidad, el expresidente del BID comentó que la recuperación de la industria en América Latina es muy diferente a lo que vivieron países industrializados por la falta de incentivos, por lo que se observará una tasa de crecimiento desigual, “salimos más endeudados y con mayor precariedad fiscal”, consideró

“No sabemos cuál va a ser la reacción financiera internacional de América Latina es muy dependiente del flujo de créditos de inversión extranjera y lo que hemos visto directamente es un freno súbito, que de repente deja de venir el capital y se vuelve muy inaccesible, dijo Luis Alberto Moreno.

Refirió que a partir del confinamiento provocado por la pandemia del Covid, 50 por ciento de los jóvenes en América Latina no pudieron acceder a la comunicación en línea, porque no había suficiente acceso a mandar ancha o no tienen acceso a un computador o si lo tenían el costo de acceder a un medio digital es muy alto en el ingreso de la familia.

América Latina tendrá que remediar esos dos años de alguna manera, de lo contrario será más difícil y lento y cuando volvamos a hacer las encuestas de educación los resultados nos distanciarán mucho de países como Singapur o Corea, es un tema urgente, agregó.