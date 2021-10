Thomas Michael Hogg: Qué hacer como empresario/a ante los retos nacionales

En una encuesta que realizamos con empresarios/as y directivos en el país, la iniciativa privada se preocupa enormemente sobre la atractividad del país para con la inversión, regulaciones gubernamentales excesivas, ciertas políticas económicas desacertadas y falta de competitividad internacional.

Pero ante todo, la iniciativa privada seguramente va a sobresalir o más bien sobrevivir “a pesar de” porque al final es su responsabilidad tener dicha iniciativa. Como dijo el gran empresario Don Lorenzo Servitje: “Los empresarios no nos desanimamos. Somos como lagartijas apedreadas: sabemos correr, escondernos, defendemos y estar alerta. El empresario o la empresaria tiene el empuje hacia la acción con principios y valores y es un(a) profesional de la eficacia”. Cualquier empresario/a de y en México que quiere competir con compañías chinas en cualquier nicho puede superar a los “chinos”. México tiene gente muy capaz y el país es una mina de oro. En especial en Monterrey.

Pero vaya, ante una pandemia con retos de mantener el flujo de efectivo y de clientes, ante la escasez de los insumos a nivel mundial y ante la agilidad competitiva de otros países, la iniciativa privada pide a gritos principalmente siete temas básicos al Gobierno: “promover e incentivar la inversión, el empleo y la IED”, “permitir la libre competencia”, “mayor protección a los/las emprendedores/as”, “desarrollo del segmento de las PyMEs o más bien copiar el programa de Small Business Development de EUA”, “desarrollo y apoyo a clústeres”, “mejorar la infraestructura”, y “apostar al futuro desarrollo del país, el talento joven y temas de sustentabilidad”.

Nunca voy a entender cómo se puede desconfiar de forma generalizada de la iniciativa privada, afectándola casi en su totalidad. Sí, hay que transformar el país en términos de la eficacia fiscal y sí hay un enorme problema heredado de corrupción en el país a nivel empresarial e institucional como arrojó el índice de corrupción a nivel mundial según el ranking del World Justice Project, donde México cayó 14 lugares, al #135. Sí claro, nos habla de una tendencia muy preocupante que la corrupción no ha mejorado, pero eso no quiere decir que la mayoría de los/las empresarios/as y emprendedores/as del país son más de lo mismo y sólo quieren robar y aprovecharse. Tampoco quiere decir que instituciones como el Inadem o Proméxico se pueden quitar así nada más y dejar de forma insignificante e improvisada los temas estratégicos que atendieron estas instituciones. Hay que confiar en la iniciativa privada y buscar incentivar el emprendimiento, las ONGs, el desarrollo empresarial y una vinculación virtuosa de la triple hélice. Hay que tener mucho cuidado en no sobre-controlar estatalmente las industrias clave y no limitar la inversión nacional y extranjera. De hecho, el potencial de México como economía emergente aún es muy prometedor, enfatizo aún con todos los obstáculos, porque la ubicación geográfica, el TMEC, una generación laboral joven y capaz, y la oportunidad de aplicar una estrategia de “leapfrog” son características muy envidiables que tiene su país.

Al final, la encuesta nacional con la IP arrojó datos muy favorables para las empresas en México, por una parte lógica de una recuperación de un año devastador como era el 2020 y por otra parte causado por la consolidación de las industrias donde las empresas con reservas financieras y mejores prácticas de negocio pudieron hasta ganar participación de mercado. La proyección para el 2022 es prometedora ya que el 86 por ciento de las empresas prevén un crecimiento de mínimo un 10 por ciento, un 60 por ciento estiman que sus ventas crecerán en más de un 20 por ciento. Ahora, la proyección de los/las empresarios/as es optimista, pero para lograr esto y no sólo crecer sino desarrollar las empresas y transformarlas, se necesita un enfoque 8020 para las siguientes tres directrices. Primera directriz: La mejora del modelo de negocio es la medida más importante enfrentando la actual disrupción financiera, logística y digital. Los modelos de negocio circulares, generando valor para el cliente, los/las accionistas, los empleados/as y el planeta serán por mucho los más competitivos. Segunda, la definición del mercado meta y un nicho específico son clave para habilitar el crecimiento de la empresa. Tercera, la implementación de mejores prácticas de negocio es muy básico y necesario, en especial en los temas de gestión financiera y desarrollo comercial, teniendo una fuerte estrategia y estructura de Ventas & Mercadotecnia.

En conclusión los temas de sustentabilidad, innovación y digitalización se vuelven primordiales para los políticos y la IP. Y como lo he dicho en muchos foros “México es un país muy noble para hacer negocio”. Si trabajas de forma ardua y honesta te va a ir bien. Ahora, meter adicionalmente estrategia y tener una excelencia en lo básico como el enfoque hacia una mayor productividad, desarrollo de mejores prácticas, planeación estratégica y especialización pueden catapultar tu empresa hacia un crecimiento rentable muy acelerado. Al mismo tiempo es muy importante recordar que ningún país avanza si no hay una sociedad involucrada y la IP debe involucrarse aún más para exigirle al Gobierno Federal y Estatal en la generación de condiciones favorables para las empresas y el empleo. Y claro el empresariado, en especial de las PyMEs, tiene que ser mas competitivo y debe poner el tema del valor agregado como principal meta en las empresas nacionales.