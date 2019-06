¿Ya sabes qué regalarle a tu papá? Checa esta alternativa

Junio es el turno de celebrar al papá y un cupón para realizarse un estudio preventivo de diabetes, del corazón o de la próstata, sería el regalo perfecto.

Así como en mayo diversos laboratorios clínicos ofrecen promociones para la mujer, ahora lo hacen para el hombre y es una buena oportunidad para hacerse un check up masculino con descuentos de hasta 60 por ciento en algunos laboratorios.

Todo mundo coincide en lo invaluable que es la salud, pero son pocos los que toman acciones preventivas para detectar posibles afectaciones en el organismo.

Estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública señalan que casi 30 por ciento de la población que tiene diabetes no lo sabe y por lo tanto no está tomando ninguna acción para controlarla, lo que aumenta el riesgo de complicaciones como ceguera, amputaciones y daño renal.

Por cada 100 pesos que se gastan en atender la diabetes en México, aproximadamente 51 pesos provienen de los hogares o del ingreso familiar, según estimados de Fundación Mídete.

Y hablamos de la importancia de la detección de la diabetes, porque junto con las enfermedades del corazón y los tumores malignos, son las tres principales causas de muerte en México.

Del total de defunciones en 2017, el 86 por ciento fue derivado de una enfermedad y el 56 por ciento fueron de hombres según estadísticas del Inegi.

EVITA CARGAS FINANCIERAS

Padecer diabetes se puede convertir en una fuerte presión financiera si no se hace una detección oportuna para evitar las complicaciones, pero de igual forma lo es un diagnóstico tardío de problemas cardiovasculares o en la próstata.

En un sondeo realizado por El Financiero se encontraron ofertas de hasta 65 por ciento, como en el caso de el Check up Masculino Integral, de Laboratorio Médico Polanco, que baja de 4 mil 148 a 1,459 pesos; para ello debes comprar una membresía anual de 139 pesos. Otra modalidad de promociones es por día de la semana, así lo hace Quest Diagnósticos. Los jueves el check up masculino tiene un precio de 779 pesos e incluye la química sanguínea de 30 elementos, biometría hemática, examen general de orina y antígeno prostático total y libre; los miércoles el Perfil Diabético cuesta 299 pesos.

Otras opciones son los cupones para descargar con descuentos del 20 o 30 por ciento, como en el caso del Chopo.