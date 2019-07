¿Tu seguro de auto cubre daños por inundaciones? Checa estos tips para evitar invalidarlo

Ilustración: Ismael Ángeles.

Cada año, las lluvias son más intensas en el país y provocan graves daños en el patrimonio, siendo los automóviles los que más se ven afectados en esta temporada. Por esta razón, es necesario que revises la póliza de seguro de tu auto para saber qué tipo de daños están cubiertos en caso de siniestro.

No te confíes con tener un seguro contratado, ya que algunas empresas no protegen tu vehículo ante desastres naturales. Es muy importante leer todo el manual de usuario que te da la aseguradora para saber el procedimiento que debes seguir ante un desastre natural, porque de no cumplir las normas, el seguro puede invalidarse.

Alberto Ventosa, CEO de Seguro X Kilómetro, dio algunos consejos para saber qué hacer en caso de inundación para que el ajustador haga efectivo el seguro, ya que muchas veces, sin saber, puedes cometer errores e invalidar la póliza.

Apaga el auto

Para que la póliza aplique, en caso de inundación debes apagar tu auto y no encenderlo después, ya que el seguro no aplica en caso de desbielamiento si el ajustador determina que el conductor no apagó la marcha del vehículo.

No te subas a banquetas o camellones

Cruzar deliberadamente vialidades inundadas, así como subirte a camellones o banquetas para evitar los tramos inundados, son acciones que también pueden invalidar el seguro.

No hagas maniobras extremas

Al intentarlo, podrías averiar tu auto de otras partes, como las llantas y suspensión, y eso podría tener como consecuencia quitar validez a la cobertura.

Sal del auto

Si la inundación es muy intensa, es importante que el conductor y sus acompañantes salgan del vehículo lo antes posible para protegerse.

Llama al ajustador

Él auxiliará al conductor y sus acompañantes para salvaguardarlos. Debes informar lo más detallado posible lo que pasó, ya que se hará un peritaje para conocer a fondo el caso y así poder aplicar correctamente la póliza.

Otros consejos

Además de las inundaciones, en esta temporada de lluvias la caída de ramas, árboles, anuncios espectaculares y hasta rayos son comunes y pueden dañar tu vehículo. Todas las aseguradoras pueden cubrir tu auto de estos riesgos, pero es necesario que tu póliza lo especifique para que no te lleves una mala sorpresa.

“En muchos casos, las coberturas amplias benefician al conductor ante accidentes viales, pero no consideran los fenómenos como lluvia extrema, granizo, ciclón e inundación”, dijo Ventosa.

El costo del deducible depende de cada compañía. Por ejemplo, en Seguro X Kilómetro todas las pólizas son de cobertura amplia y sí protegen de desastres naturales. En caso de que un coche se vea afectado por una inundación, se paga el 5 por ciento de deducible.