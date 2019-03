¿Quieres trabajar en una firma de tecnología? Estos tips son para ti

El talento hoy es más buscado que nunca para trabajar en una firma de tecnología de gran escala como IBM. Expertos consultados te dicen cómo hacer que aspectos de tu CV te ayuden a ‘brillar’ ante los ojos de un reclutador de una de estas organizaciones.

Para Judith Vila, líder del área de Recursos Humanos de IBM México, la manera en cómo plasmas tus logros en tu currículum es clave para atraer el interés de los reclutadores de las firmas ‘techies’.

“Te diría que es (muy importante) el impacto que te generan (como reclutador) los logros que ha tenido una persona, y a lo mejor hay logros personales, hay logros profesionales, pero la forma en cómo los transmites. No es lo mismo: 'Logré una venta de X millones', que 'logré una venta de X millones, pero el gran logro fue arrancarle esa cuenta a mi competencia', entonces el enfoque que le das a ese tipo de cosas dice mucho de ti”, explicó.

Agregó que la pasión con la que te describes a ti mismo en esos logros y en el contenido del currículum es fundamentalmente lo que buscan en el talento que contratan.

“Aunque pareciera que no, la pasión con la que describes las cosas con las que tú te has desarrollado, has logrado, has querido, o lo que buscas en un trabajo también dice mucho. Obviamente, la verdad es que al final todo es papel, nada te quita una buena entrevista”, apuntó Vila.

Por otro lado, Hays PLC, firma de reclutamiento, sugirió hacer un reconocimiento de las palabras clave en un currículum en función de que, si el reclutador usa un algoritmo para analizar los CVs, dichas palabras ayuden a generar sinergias con la empresa.

“La inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático pueden usarse para ayudar al reclutador o el gerente de contratación a evaluar los currículos. Los profesionales tienen que pensar detenidamente sobre las palabras clave más relevantes que pueden utilizar”, señala en un texto.

Otro aspecto que Vila considera atractivo de un perfil es la capacidad del candidato de reinventarse, reflejado por ejemplo en el aprendizaje de nuevas capacidades mediante cursos en línea.

Destaca en tu CV:

Los logros que has tenido. No olvides ser claro, pero sin dejar de lado la pasión.

Tu capacidad de reinventarte, a través de los cursos tomados.

Usa palabras clave buscadas por la Inteligencia Artificial.