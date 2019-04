¿Has pensado en invertir en tu sonrisa? Es momento de que lo hagas

Tener una sonrisa limpia y estética tiene implicaciones que van más allá de lucir atractivo, significa seguridad en sí mismo, denota la importancia que le das a tu bienestar y proyecta la imagen de una persona profesional, elementos que en conjunto dan un impulso a tu carrera profesional, ya sea en la entrevista de trabajo, o en la promoción a una mejor posición dentro de la compañía.

No existe un valor monetario que se le pueda atribuir a los beneficios de contar con una sonrisa en orden, limpia y estética, pero “así como se invierte en un buen traje, unos zapatos o corbata, al invertir en una sonrisa estás comunicando un aire de profesionalismo”, dijo Sandra Covarrubias, especialista en ‘coaching’ empresarial.

No se trata de lucir más atractivo para poder obtener el puesto, “lo que te da esa sonrisa, es la seguridad que te hace lucir capaz de alcanzar metas. Nadie quiere contratar a una persona que parece que no se cuida a sí mismo o que no piensa en un estilo saludable como prioridad”, dijo a El Financiero.

El no poder mostrar la sonrisa es una de las barreras con las que se encuentra la población al momento de buscar un nuevo empleo. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 80 por ciento de los mexicanos que no sonríe asegura que es por pena. Datos de la Secretaría de Salud, arrojan que cuatro de cada 10 mayores de edad no tienen una boca funcional que permita hablar y comer adecuadamente.

En mal estado El 90% de los casos que llegan para un trabajo estético primero necesitan un tratamiento correctivo. Según la Secretaría de Salud, el 40% de los adultos no tienen una boca funcional para hablar y comer debidamente. Según registros del IMSS, el 80% de los mexicanos que no sonríe asegura que es por pena.

El tratamiento indicado

Para determinar las condiciones de tu sonrisa hay diversos procedimientos. El diagnostico digital, permite a través de una pantalla de alta definición ver el estado actual del paciente y elegir el mejor tratamiento cuyos precios variarán entre las técnicas y materiales.

Sobre la inversión en los diversos tratamientos, Yubal Garnica, director de La Clínica Dental Mixcoac, detalló que en caso de requerir carillas, el costo promedio es de 6 mil pesos cada una en dicha clínica; en Ortodoncia el costo es de 15 mil pesos en adelante según los tratamientos y tipo de brackets; en el caso de blanqueamiento el costo aproximado es de 3 mil 500 pesos.

En esta búsqueda por la sonrisa del millón, no descartes la opción de un seguro dental. Dentegra es una firma especializada en seguros dentales con beneficios como prevenir gastos inesperados, pagar sólo un porcentaje del tratamiento, tener acceso a una red de dentistas en línea, y te permite el uso del seguro de forma inmediata y es deducible de impuestos.