Cuídate del fraude en línea durante el Buen Fin

Las compras en línea serán muy socorridas por las familias que eviten acudir a los centros comerciales con motivo de El Buen Fin. Sin embargo, los compradores quedarán expuestos al fraude si caen en las trampas de tiendas online informales que generalmente aparecen con ofertas tentativas, de acuerdo con Luis Ramírez, director de estrategias de IT Lawyers.

“Las compras en línea durante El Buen Fin van a crecer, pero también lo hará el mercado informal de venta en línea que puede ponerte en riesgo”, apuntó.

“Actualmente vamos a encontrar muchas empresas que están utilizando de manera legal Facebook para ofrecer productos y servicios. El problema es que aquí vas a encontrar muchas ofertas de artículos muy baratos y es probable que sea un fraude o una estafa”, advirtió.

Agregó que hay otra modalidad que utiliza la delincuencia que consiste en invitar a los compradores a seleccionar los productos que aparecen en pantalla, y una vez que eso sucede, solicitan su número de celular para llamarles y pedirles los datos de su tarjeta de crédito.

“Después te hacen un cargo, no te mandan el producto, y te vuelven a hacer otro cargo; un artículo que te iba a costar 10 mil pesos, te lo cargan en 20 mil pesos y ni siquiera lo recibes”, señaló el analista.

“Hay muchos sitios que son creados específicamente para mostrar ofertas muy atractivas, solo para defraudar”, advirtió.

De acuerdo con la ley de Protección al Consumidor, la ley de Comercio, y algunas otras regulaciones, cuando alguien monta un comercio en línea tiene la obligación de mostrar términos y condiciones en algún lugar del sitio.

“Si no aparecen, no compres en ese sitio porque no vas a poder protegerte”, sugirió.

Ramírez destacó ventajas de comprar en línea con PayPal o Mercado Pago, ya que su servicio enmascara los datos de las tarjetas bancarias, a fin de evitar que sean robados.

“No le dan tus datos financieros al comercio y si llega a haber una disputa porque el producto no llegó o está dañado o es diferente al solicitado, PayPal te regresa tu dinero; contrario a lo que sucedería si lo pagas con tarjetas porque los bancos no se hacen cargo de este tipo de situaciones”, agregó Ramírez.

Ramírez comentó que las tarjetas virtuales que ofrecen los bancos también reducen el riesgo de fraude.

Hay bancos que generan una tarjeta con una línea de crédito limitada. El comprador establece el límite, y una vez que para hacer la compra utiliza los datos que aparecen en la tarjeta virtual, nadie más podrá utilizarlos.

Evite sobreendeudarse

Recuerde que al realizar muchas compras con tarjeta de crédito a meses sin intereses, se corre el riesgo de que el próximo saldo total a pagar sea más alto de lo que realmente puede cubrir, según la Condusef.

De ser así, solo podrá pagar una parte, y el banco aplicará su tasa de interés sobre el saldo que quede pendiente de pagar, con lo cual el tarjetahabiente habrá perdido el beneficio de los meses sin intereses.

Atención

-Verifique que las tiendas donde se realizan las compras sean reales; una forma es observar que el sitio comience con https o cuente con un candado.

-Se deben ubicar los términos y condiciones donde aparece el nombre del vendedor o razón social, el teléfono y domicilio.