¿Piensas en comprar casa? Este es el tiempo que debes ahorrar para conseguirlo

Lograr las metas de ahorro requiere perseverancia y disciplina, sobre todo si se trata de un objetivo a largo plazo, como la compra de una casa.

Fernando Soto-Hay, director general de Tu Hipoteca Fácil, explicó que lo que va a determinar el tiempo que tardarás está relacionado con tu capacidad de ahorro mensual y con el precio del inmueble que deseas comprar.

“Las personas que están comprando una casa deben de procurar separar al menos el 30 por ciento de su ingreso bruto mensual para pagar el enganche”, destacó el directivo.

En ese sentido, Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.com, señaló que también se debe considerar el pago del enganche, gastos iniciales, costos o comisiones de avalúos y escrituración.

¿Cuánto tienes que ahorrar?

Considera por ejemplo que ganas 30 mil pesos al mes. Lo ideal es que destines el 30 por ciento de tu sueldo, es decir, que reserves 9 mil pesos mensuales para el enganche y los gastos.

Ahora bien, si la casa que quieres cuesta 1 millón de pesos, los especialistas sugieren que por lo menos des un 20 por ciento del enganche, es decir, 200 mil pesos.

Para llegar a esa cantidad tendrías que ahorrar alrededor de dos años. Si agregamos los gastos iniciales, avalúos y demás, en 2 años y medio deberías estar reuniendo esa cantidad.

“La recomendación es destinar el 30 por ciento de tu ingreso bruto mensual, porque eso va a ser muy similar a lo que vas a pagar con tu crédito hipotecario. Al final eso significa que puedes pagar mensualmente la hipoteca”, indicó Soto-Hay.

Algunas recomendaciones

“Para que tus prácticas de ahorro sean exitosas debes ser realista con tus finanzas y no establecer expectativas demasiado altas que no puedas cumplir. Cuando fijas metas fuera de tu realidad financiera, puedes perder la motivación porque no es posible conseguirlas”, sugiere la Condusef.

Una opción es que el dinero que vayas separando lo inviertas en instrumentos que te estén dando un cierto rendimiento y eso te va a permitir cubrir el incremento que pueda tener el inmueble en el tiempo que tú estás ahorrando, apuntó Soto-Hay.

Leonardo González recomendó hacer un análisis de tu consumo. Esto permite identificar qué gastos son indispensables, así como cuáles se pueden cortar o disminuir, además de limitar gastos hormiga y reducir a cero compras por impulso.

“La recomendación más importante es que hay que tener paciencia. El patrimonio es un proceso que se va formando poco a poco. No es un acto repentino, por lo que hay que ser constantes, prudentes y responsables y lo van a lograr sin lugar a duda”, concluyó el directivo de Tu Hipoteca Fácil.

Además se recomienda hacer uso de simuladores hipotecarios para obtener el pago que tendrás que hacer de hipoteca mensualmente e identificar cuál es la más barata.

En la Condusef puedes encontrar un simulador, que te permitirá conocer que institución cobra menos intereses, con quién pagas menos al final del crédito, y en qué banco pagas la mensualidad más baja, entre otros rubros.