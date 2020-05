¿Cuál es la mejor forma de volverse rico, ahorrando o ganando mucho? Esto dicen los expertos

OPINIÓN Bloomberg OPINIÓN

¿Cómo logra alguien seguridad financiera o incluso hacerse rico? ¿Ganando mucho o escatimando, haciendo ejercicio y ahorrando mucho? Los columnistas de Bloomberg Nir Kaissar y Barry Ritholtz se reunieron en línea para debatir.

Nir Kaissar: Cualquiera que tenga la suerte de ganar un salario estable y digno, y son muy pocos, puede obtener seguridad financiera, y tal vez incluso hacerse rico, ahorrando e invirtiendo su dinero. No requiere privación, contrario a la percepción popular. Pero sí requiere prudencia sostenida y disciplinada, un estado mental que cualquiera puede cultivar y yo diría que todos deberían hacerlo.

La prudencia, lo digo en serio, es la búsqueda de una vida plena con el consumo mínimo necesario para lograrlo. Es una costumbre preguntar siempre si menos es más, o al menos lo suficientemente bueno. ¿La vida es peor sin un café con leche diario de cinco dólares o un auto nuevo cada dos o tres años o una casa de seis mil pies cuadrados? Las respuestas serán necesariamente diferentes para diferentes personas; lo importante es hacer las preguntas.

Y muchos están haciendo esas preguntas ahora que el coronavirus ha despojado a la vida de lo esencial. Sospecho que algunos han descubierto que consumen más de lo que necesitan o incluso quieren. El receso del gasto pandémico es una oportunidad para reiniciar.

Quizás algunos incluso encuentren que una vida más simple también es más rica, tanto literal como figurativamente, como creo que es.

Barry Ritholtz: No soy, ni he sido nunca, un fanático de la "prudencia sostenida y disciplinada". Dicho esto, esto es lo que hay que tener en cuenta:

1. Centrarse en las cosas grandes; las pequeñas cosas se cuidarán solas .

2. Todos tenemos mucha disciplina interna, una consecuencia del ancho de banda mental limitado. No lo desperdicies en cosas que no importan mucho.

3. El gasto siempre debe ser una función de lo que puede pagar, no una devoción servil a algún ideal puritano.

4. El dinero puede brindar seguridad, comodidad y felicidad, pero más allá de cierto punto, puede disminuir rápidamente.

5. Las experiencias tienden a vencer a los bienes materiales en términos de dinero bien gastado.

Primero, las grandes cosas: tu educación, tu elección de carrera, tu ética de trabajo, con quién te casas, con quién trabajas, tu conjunto de habilidades, tu compensación, tu salud, tu panorama, cómo piensas sobre el mundo y el compromiso que asumes contigo mismo sobre aprender y mejorar continuamente.

Haga lo correcto, y esos lattes de cinco dólares se vuelven bastante irrelevantes.

NK: Estamos de acuerdo en lo que es importante, en lo que llama las grandes cosas. Sin embargo, diría que las pequeñas cosas no solo no se cuidan solas, sino que a menudo se interponen en el camino de las grandes.

Benjamin Franklin, el prudente más famoso de Estados Unidos, lo expresó así: "Cuidado con los pequeños gastos; una pequeña fuga hundirá un gran barco".

La mayoría de nosotros tenemos recursos limitados. Cada dólar gastado sin pensar significa menos ahorros y, en muchos casos, más deuda. Tener cierta protección financiera a menudo hace la diferencia entre estar atrapado en un trabajo indeseable y tener la libertad de buscar más educación o un trabajo que sea más satisfactorio o desafiante.

También hay muchas personas que no pueden darse el lujo de dejar su trabajo porque demasiado de su sueldo es compatible con una casa grande o autos lujosos o gastos aparentemente triviales que suman rápidamente, incluso cuando el trabajo afecta la salud o la familia. Las cosas que poseemos, y más ampliamente el estilo de vida que llevamos, a menudo terminan siendo nuestros dueños.

¿Y qué sucede cuando la carrera sigue su curso o desaparece en el camino? Las personas a menudo asumen que pueden gastar libremente indefinidamente, pero eso rara vez es cierto. Es mejor buscar una vida plena que sea sostenible que luchar para encontrar una cuando el dinero se agota.

Es cierto que ser reflexivo sobre el gasto requiere un esfuerzo mental, pero también crea espacio para perseguir las grandes cosas.

BR: Hemos estado bajo bloqueo durante más de dos meses y muchos de nosotros no estamos haciendo las cosas rutinarias que resultan en un costo de mucho dinero.

Por ejemplo, ya no están mis viajes diarios al trabajo, el desayuno y el almuerzo en la oficina, la limpieza en seco, etc. Cuesta dinero cada vez que entras en un gimnasio o en un campo de golf o cancha de tenis; tomas una clase y eso es extra. También se han ido nuestras noches de citas los viernes, cenas y espectáculos ocasionales, conciertos, teatro o comediantes. Los sábados por la noche solían ser cenas con amigos, familiares, etc. Ya no. Mi pequeño auto está parado, ahorrando gasolina y otros gastos. También se han ido el brunch ocasional de fin de semana y los planes de vacaciones están fuera. Se suma.

Pero incluso cuando estaba gastando más, mi fórmula era simple: gastar menos de lo que gana, preferiblemente mucho menos. Es un error centrarse en el gasto absoluto en comparación con el gasto relativo a las ganancias y ahorros. Esto es lo que está mal en muchos regaños sobre el gasto.

Pago las tarjetas de crédito en su totalidad cada mes, prepago mi hipoteca del 3.99 por ciento, maximizo mi 401 (k), tengo otras inversiones en acciones y bonos. Vivo bien dentro de mis posibilidades, invierto inteligentemente y casi no tengo deudas aparte de una hipoteca. E incluso si a veces gasto lo que parece ser mucho dinero en diversión o sin sentido, todo está dentro de lo que puedo pagar.

Evita la carrera hedonista y estarás mucho mejor. Dicho esto, nadie en su lecho de muerte mira hacia atrás y dice: "Me alegro de no haber comprado ese velero a los 60 años". Más personas lamentan lo que no hicieron que lo que hicieron.

NK: La ironía es que eres un buen ejemplo del consumo consciente que defiendo. Concentras tus gastos en las cosas y experiencias que consideras significativas, y gastas mucho menos de lo que ganas, todo lo cual te permite ahorrar y perseguir las cosas importantes. En mi experiencia, eres la gran excepción.

BR: Traigamos esto de vuelta a mi mayor problema con la prudencia, y ese es el desgaste mental.

La fuerza de voluntad es finita. El seguimiento constante de cada último centavo es mentalmente agotador, y como aprendimos con el experimento de Stanford Marshmallow y la gratificación tardía tiene un costo real.

Tenemos un presupuesto familiar y hacemos un seguimiento de todas las cosas importantes: hipotecas, impuestos, servicios públicos, automóviles, vacaciones y todos los costos recurrentes. Aprecio que es un lujo no dedicar toda mi atención a costos diarios más pequeños.

NK: Pero no olvidemos el otro lado. Tener muchos juguetes y tratar de mantener un estilo de vida libre también puede ser agotador. El truco, por supuesto, es encontrar el equilibrio. Este cierre está obligando a todos a llevar momentáneamente una vida más simple. Quizás algunos descubran que es una mejora.

BR: Escucho lo que dices, pero me gustaría terminar con este recordatorio: gasta lo que quieras, pero preferiblemente en experiencias en lugar de cosas. Pero no hay razón para no comprar el objeto brillante ocasional, siempre que puedas permitírtelo. Conocer tus límites financieros es la clave para una vida financiera exitosa.

