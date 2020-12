Consejos para darle un buen uso al aguinaldo en tiempos pandémicos

La pandemia del COVID-19 generó una ‘tormenta económica’ en los bolsillos de la mayoría de las familias mexicanas, así que si tienes la fortuna de recibir aguinaldo, te damos algunos consejos para que le des un buen uso.

De acuerdo con la Fintech Yotepresto.com, solo 65.4 por ciento de los trabajadores en México recibirán esta prestación, y debido a la crisis financiera y emocional que implicó la pandemia, los consumidores mexicanos se verán más inclinados a comprar regalos navideños, antes que pagar sus deudas.

“En años anteriores, muchos aprovechaban el aguinaldo para empezar el año sin deudas. Pero la crisis ha hecho que muchos no puedan ahorrar para los regalos, por lo que prefieren utilizar este dinero para eso y continuar pagando sus créditos normalmente, sin dar abonos o pagar anticipadamente”, indicó Luis Rubén Chávez, CEO de la plataforma.

Luz María Silva, especialista en finanzas personales y académica del ITAM, aconsejó que “es importante pagar deudas sobre todo si son de tarjetas de crédito porque tienen altas tasas de interés; es carísimo estar endeudado”, señaló.

Por su parte, Eduardo Reyes MacDonald, director general adjunto de Productos de Banca Comercial del Grupo Financiero Banorte, mencionó que el aguinaldo puede servir como enganche para un crédito automotriz.

“Si alguien quiere renovar su automóvil porque quiere utilizar menos el transporte público o comprar otra unidad para la familia, esa liquidez adicional puede servir de enganche para tomar crédito”, apuntó.

Este año, según la Fintech, el 21.9 por ciento de los consumidores destinarán su ‘dinerito extra’ a comprar regalos para la familia, cifra superior en 9.2 por ciento a lo observado durante el año anterior, mientras que el 28.9 por ciento lo dedicará a pagar deudas, lo que representó una disminución de 2 por ciento en comparación de 2019.

Ante este panorama, expertos en finanzas personales sugieren estos consejos para darle un mejor uso al aguinaldo.

1. Dar regalos enfocados en educación y desarrollo personal. Eduardo Morales, socio director de Lazuli Financial recomendó que este año se den regalos que agreguen valor a las personas, como libros, cursos y certificaciones, e incluso, si el dinero no es suficiente, se podrían dar obsequios de propia mano “la idea es que los presentes destaquen por su significado y aporte, y no por su monto”.

2. Crear un fondo de emergencias. La pandemia dejó claro que las emergencias sanitarias no solo suceden en las películas, así que Diana Castillo, socia de Lazuli Financial, señaló que una excelente opción es destinar el aguinaldo para crear mecanismos de ahorro e inversión que estén destinados a cubrir riesgos y necesidades.

3. Cambiar hábitos de gasto. Independientemente del nivel de ingresos es importante destinar un porcentaje del ingreso (incluso puede ser del 5 por ciento) al ahorro. “La constancia dará como resultado cantidades que permitan hacer frente a eventualidades y brindar mayor seguridad y estabilidad a la economía familiar ante situaciones extraordinarias como la que vivimos ahora”, añadió Morales.

