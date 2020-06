Los hackers están ahí, esperando que te equivoques al comprar en línea... y aquí te decimos cómo evitarlo

Las compras online no solo se han duplicado en los últimos tres meses debido a la pandemia del COVID-19, también las transacciones financieras en las aplicaciones bancarias, pero también con ello se ha incrementado los fraudes en línea, por lo que los bancos promueven cada vez más el uso de las tarjetas digitales con las cuales se pueden realizar compras y pagos en línea de manera más segura.

Las tarjetas digitales deben habilitarse en la aplicación de su banco, y una de las ventajas es que el código de seguridad que se utiliza y está generalmente al reverso de los plásticos cambia constantemente, por lo que solo puede usarse en una compra en línea.

Jorge Zenteno, director general Adjunto de Negocios Especializados de Santander, indicó que las tarjetas digitales están resultando un medio cada vez más usado por los clientes para sus compras en línea, porque combinan la seguridad con el uso sencillo del pago digital.

En el caso de Santander, “cada tarjeta de crédito cuenta con una versión digital que se activa desde la aplicación del banco, con la ventaja de que al tener un número de seguridad (CVV) dinámico, se evita que al usarla en compras en línea sus datos puedan ser almacenados para afectar al cliente con cargos no reconocidos. Creemos que las tarjetas digitales, sin duda, son una sólida opción para las compras por Internet”.

Actualmente Santander tiene ya 267 mil 406 de estas tarjetas, que en los días recientes han mostrado un aumento del 57 por ciento en su uso, como consecuencia de la permanencia en casa de muchos usuarios.

Citibanamex es otro de los bancos que desde hace tiempo ofrece esta opción a sus clientes, y ahora ante la contingencia por COVID-19 habilitó la opción en la app Transfer, que ya podrán usar en forma digital su cuenta y además el Cobro Digital (CoDi) que ya está habilitado.

Hasta el 31 de octubre la Cuenta Digital Transfer no cobrará comisiones en la app Transfer en apoyo a sus clientes ante la actual contingencia. Las comisiones en las que no se cobrará será por pago de servicios, transferencias de dinero, compra de tiempo aire y retiros en sucursales y cajeros automáticos y, siempre y cuando no exista tarjeta de débito alguna asociada a la Cuenta Transfer.

Manuel Romo, director general de Citibanamex, explicó que desde su lanzamiento en 2012, tiene más de 6 millones de usuarios digitales en Transfer que se beneficiarán con esta iniciativa.

Los principales bancos, como BBVA, Banorte, HSBC, Scotiabank, Banregio, ofrecen en sus aplicaciones la opción de generar una tarjeta digital para realizar compras en línea, con lo que se ofrece un candado adicional de seguridad.