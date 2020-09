5 leyes básicas que debes cumplir en tus finanzas personales

En estos días resulta difícil asegurar el bienestar económico sin recurrir a una estrategia, y aunque tus finanzas personales son tan personales como tu huella digital sí necesitas unas reglas irrefutables que te ayudarán.

Javier Martínez Morodo, director de GBMHomebroker, afirma que hay cinco leyes de las finanzas personales:

1) Proyecta tus ingresos y gastos.

2) Gasta menos de lo que ganas.

3) Invierte, no ahorres.

4) Genera ingresos pasivos.

5) Ten paciencia y disciplina.

Considera en los ingresos partidas derivadas de tu profesión (trabajo, freelance, proyectos especiales, bonos de productividad, vales de despensa o reparto de utilidades), así como ganancias por inversiones, cobros de préstamos y herencias. Eso sí, nunca olvides apartar al menos un 10 por ciento de tu sueldo para ahorrar o invertir.

“Considero que la mejor definición de la riqueza que he escuchado es generar ingreso pasivo que sea mayor al gasto. Me parece que es muy acertada ya que es relativa a cada persona y porque deja muy claro que riqueza no es solamente tener dinero, sino que implica la acumulación de riqueza en el tiempo, independientemente de las circunstancias”, afirmó Martínez.

El ingreso pasivo se refiere a lo que generas sin tener que ‘trabajar’; esto es, aquel que se produce mientras estás realizando otras actividades, o dicho de forma coloquial, el ingreso que generas mientras ‘duermes’.

El gasto se refiere a todos los egresos que tenemos, o el gusto culposo de muchos.

Considerando estos conceptos, el principio más importante para poder generar riqueza es que hay que buscar alguna forma de apalancamiento. Siempre en nuestro balance personal existen saldos positivos en los cortes de flujo de efectivo mensual, tenemos posibilidad de ahorrar o invertir.

Una vez que ya sumaste, restaste, multiplicaste y dividiste, y sabes de cuánto capital dispones, el siguiente paso es armar una estrategia en las que consideres el tiempo o plazo al que quieres invertir.

Éste se determina por tus objetivos; es decir, cuánto y para qué quieres invertir y bajo qué riesgo. Existen diversos instrumentos de inversión como los bancarios o bursátiles.

Pero el dinero, por supuesto, aseguró Martínez Morodo, no crece en los árboles y las buenas ideas toman tiempo. Por eso, la visión a largo plazo y la mejora continua son fundamentales para la creación de riqueza.

De acuerdo con especialistas, como las finanzas personales son personales, lo mejor que puedes hacer es tener tus propias reglas. Toma estas leyes de guía y aprovecha la oportunidad para entender tus finanzas. ¿Sabes a dónde quieres ir? ¿Dónde quieres estar? Solo recuerda que tus finanzas estarán por siempre contigo y que las decisiones de dinero que tomes hoy, crearán tu futuro financiero mañana.