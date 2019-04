4 claves para regresar de tus vacaciones con una cartera ‘relajada’

Si aún estás considerando salir de vacaciones en esta semana es importante que al hacer el presupuesto de los gastos que efectuarás tomes en cuenta algunas recomendaciones, para que estos días de diversión o descanso no se conviertan posteriormente en un problema para tus finanzas.

Siempre es bueno considerar un fondo de emergencia más allá del dinero que destines al pago de hoteles, transporte, comidas, y diversión, señaló en entrevista Gerardo Obregón, director general de Prestadero, una Fintech dedicada a otorgar préstamos.

“Además de los gastos, es bueno considerar un fondo de contingencia. Sería bueno tener un 10 por ciento adicional mínimo para cualquier situación que no haya sido contemplada”, mencionó el experto.

También recomendó contratar un seguro para viajero, ya que una opción como esta te puede blindar ante situaciones diversas en las que la demanda de dinero es considerable.

“Recomiendo tener algún tipo de seguro específico para el viaje, muchas veces tu propia tarjeta de crédito tiene alianzas con aseguradoras que te permiten sacar un seguro para cualquier eventualidad mientras estés en tus vacaciones”, dijo Obregón.

Adicionalmente, señaló que si estás pensando en pedir un crédito para salir de viaje, lo ideal es que cuentes de antemano con un fondo de ahorro.

“Si te vas a ir de vacaciones y tu idea es pedir un préstamo porque no tienes nada, incluyendo este fondo de contingencia, yo creo que deberías de repensar pedir un crédito para irte de vacaciones”, expuso.

Sin embargo, apuntó que, si cuentas con el respaldo financiero de alguna institución, es mejor pedir un préstamo que utilizar la tarjeta de crédito constantemente durante el viaje.

“Si estás comparando pedir un crédito versus endeudarte con las tarjetas, mil veces recomiendo pedir un crédito a mejores condiciones, con las tarjetas te va a salir más caro, pero esto no significa que no uses las tarjetas”, agregó.

Obregón señaló que es más conveniente hacer cuentas antes de salir de vacaciones, determinar el monto que necesitas para solventarlas y pedir el préstamo.

“Es mejor planearlo desde antes. ‘Ya sé que hice mi presupuesto de vacaciones y sé que necesito más o menos 50 mil pesos’, por mencionar alguna cantidad, y en lugar de salir y firmar tu tarjeta y al regresar pedir el préstamo de los 50 mil, es mejor solicitarlo antes, porque entonces te lo van a dar más fácil, porque no tienes el nivel de endeudamiento adicional que se verá en tu historial (de la tarjeta)”, resaltó.

Un tip adicional que proporcionó Obregón para los viajeros que saldrán del país es que, cuando usen su tarjeta y en el establecimiento les pregunten si quieren reconvertir la transacción a pesos, indiquen que quieren mantener el cobro en la moneda local del país en donde estén pagando.

“La diferencia radica en que si tú le dices al comercio: ‘sí, hazme el cambio para que se haga con mi moneda local’, en este caso en pesos, te estás ateniendo al tipo de cambio de la procesadora de pagos que utiliza ese local, a diferencia del tipo de cambio que tienen las tarjetas de crédito como Visa, MasterCard y American Express. Entonces en ese caso, siempre es mejor decirle que no, que se haga con la moneda del destino”, señaló Obregón.