Segunda Ronda de Mujeres con Bienestar: ¿Cómo consultar cómo va tu proceso?

El Gobierno del Estado de México anunció que lanzará una segunda ronda de registro para el programa Mujeres con Bienestar.

Este programa tiene el objetivo de apoyar con 2 mil 500 pesos a las mujeres que viven en condiciones de pobreza en el Estado de México. El pago es bimestral y se deposita en una tarjeta del Bienestar.

Si en la primera etapa no fuiste seleccionada, en esta segunda ronda podrás volver a participar y obtener el apoyo económico. Hasta ahora las autoridades no han dado detalles sobre el proceso de registro para las nuevas aspirantes, lo único que se conoce es que debes recuperar tu folio en caso de haberte registrado en la primera ronda y que no aparecieras como beneficiaria.

No obstante, este proceso se encuentra en pausa, ya que el sitio oficial se encuentra en actualización. De acuerdo con una consulta que hizo Expansión al Centro de Soporte Técnico del programa, los folios no se pueden recuperar actualmente, ya que el sitio se está reestructurando tras la primera convocatoria. Se prevé que el proceso termine a finales de febrero.

La actualización también impide que por el momento puedas ingresar al apartado para consultar el estatus de tu solicitud, así que deberás esperar. Si tienes más dudas puedes llamar al 55 9370 1223.

¿Cómo saber mi estatus de Mujeres con bienestar?

Estos son los pasos que deberás seguir para consultar el estatus de tu solicitud una vez que termine la actualización del sitio:

Ingresa al sitio oficial de Mujeres con Bienestar

Ve al apartado donde se encuentra la leyenda “Consulta el estado de tu solicitud” y selecciona “Consultar solicitud”

Ingresa tu número de folio, número de celular y selecciona la casilla de seguridad correspondiente

Luego de completar la información solicitada, el sistema te notificará el estatus de tu solicitud y te proporcionará los pasos a seguir para concluir tu registro

¿Cuáles son los requisitos para el programa Mujeres con Bienestar?