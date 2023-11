¿No sabes qué estudiar?, los autos eléctricos te dan una opción

Especializarse en vehículos es una gran oportunidad para los jóvenes que aún no saben a qué se quieren dedicar. (Redacción)

Los vehículos de combustión interna, que son todos aquellos que utilizan gasolinas y diésel para arrancar, tendrían los ‘días contados’, ante las unidades eléctricas que comenzarán a tomar su lugar a lo largo de la siguiente década.

La llegada de los autos eléctricos requerirá de muchos perfiles especializados, ya que actualmente, hay una escasez de técnicos en México que puedan darles mantenimiento.

“Tesla requerirá 10 mil especialistas para su Giga Factory en Nuevo León, pero no solamente están ellos, también viene KIA a Coahuila y ya está Toyota y BMV en Guanajuato, es un fenómeno que está surgiendo a nivel nacional y se necesitan educar jóvenes para atender este mercado tan grande”, indicó Antonio Pascual, cofundador de Mobility Hub, escuela especializada en electromovilidad.

Especializarse en vehículos es una gran oportunidad para los jóvenes que aún no saben a qué se quieren dedicar, pero desean seguir aprendiendo y formándose. Por lo que a continuación te mostramos diversas ventajas que tendría dedicarle tu vida profesional a la electromovilidad.

1. Adiós talleres mecánicos. Poco a poco, los talleres mecánicos locales con herramientas rudimentarias irán perdiendo terreno de cara a la llegada de los vehículos eléctricos, ya que sus centros de reparaciones necesitarán de equipos y herramientas más sofisticadas, mientras que sus técnicos requerirán de certificados para poder ‘meterle mano’ a un auto eléctrico. “La escuela Mobility Hub ofrece un certificado como especialista en electromovilidad válido en América Latina y respaldado por la Secretaría de Educación Pública de México”, indicó Antonio Pascual.

2. No necesitas conocimientos previos. No necesitas tener ningún conocimiento previo para comenzar a especializarte en este sector. “Para nosotros es mejor tomar un alumno ‘limpio’ que no esté viciado de conceptos de vehículos de combustión de gasolina y diésel, ya que así es más fácil que ese cerebro adopte temas acordes a las nuevas tecnologías”, resaltó el directivo.

3. Sueldos atractivos. “Hace años una señora nos comentó que tenía a su hijo en la casa sin hacer nada y sin claridad de lo que quería hacer hacia el futuro, lo capacitamos durante tres meses, posteriormente fue practicante en Toyota durante ocho meses, y finalmente, fue contratado por la empresa, actualmente es el único que puede reparar un Toyota Prius o vehículo híbrido de la marca en México y gana 40 mil pesos a sus 20 años”, resaltó Pascual.

4. Nunca te faltará trabajo. Hay diversos componentes de un vehículo eléctrico que requerirá personal especializado, como lo es de las baterías, por lo que, si dominas esos temas, nunca te faltaría trabajo. “Son los componentes más caros de un vehículo eléctrico, son el corazón del auto y se requieren expertos para arreglarlos e instalarlos”, indicó Valeria Cano, especialista en Vehículos de Nuevas Energías en ZEISS Industrial Quality Solutions

5. Constante aprendizaje. La industria de los vehículos eléctricos también requerirá que los interesados en dedicarse a esta área busquen la constante actualización, ya que se requerirán especialistas que sepan programar en Python o que sepan darle mantenimiento a las electrolineras que recargarán los vehículos.

A seguir la nueva corriente